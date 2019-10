Hannover

Angeblich lagern noch 13 Milliarden DM in Scheinen und Münzen bei den Deutschen: hinter Küchenschränken, in Schubladen, unter Matratzen. Die Währung ist immer noch legales Zahlungsmittel. Den Umtausch erledigen die normalen Banken und Sparkassen aber nicht mehr. Einziger Ort ist die Deutsche Bundesbank. Weil Hannover Sitz einer Hauptverwaltung der Bank ist, können Regionsbewohner bequem und mit kurzen Wegen den Umtausch vornehmen. Wer mag, kann mit dem Geld allerdings auch noch in bestimmten Geschäften bezahlen.

Umtausch der D-Mark in Hannover am Georgplatz

Die Deutsche Bundesbank ist in neun Hauptverwaltungen aufgeteilt. Hannover ist Sitz der Hauptverwaltung Bremen/ Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt, zu der Filialen auch in Göttingen, Oldenburg, Osnabrück und Magdeburg gehören. Der hannoversche Standort liegt am Georgsplatz 5 (nahe Aegidientorplatz) und ist geöffnet montags bis freitags von 8 bis 13.30 Uhr. Die Telefonnummer lautet (05 11) 30 33-0. In der Filiale kann man auch zum Beispiel beschädigtes Bargeld umtauschen oder Euro-Noten wechseln. Umtausch in Fremdwährungen nimmt die Bundesbank nicht vor. Kurios für ein Bankinstitut: Man kann in der Filiale zwar Gedenk- und Sammelmünzen kaufen, diese aber nur in bar bezahlen. Mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr hat man offenbar Schwierigkeiten bei der Bundesbank.

Kann ich meine D-Mark einschicken?

Ja, aber es ist nicht zu empfehlen. Das Geld ist in Briefen – auch in Einschreiben – nicht versichert. Die Bundesbank selbst empfiehlt, Bargeldbeträge mindestens als versichertes Paket zu versenden. Wer Bargeld schickt, muss eine Kopie von Ausweis/Pass beilegen sowie ein ausgefülltes Formular, das hier herunterladbar ist. Die Adresse geht aus dem Formular hervor.

Gibt es Höchstbeträge für den Umtausch von D-Mark in Euro?

Kleinbeträge tauscht die Bundesbank ohne Anmeldung um. Quelle: Friedrich Bernstorf (Archiv)

Im Grundsatz: Nein. Die Münzen und Scheine lassen sich unbegrenzt umtauschen. Nur mit der Höhe der Auszahlung könnte es Probleme geben. Bei persönlichem Erscheinen aber bittet die Bundesbank, dass man einen Umtausch von mehr als 1955,83 DM vorher telefonisch ankündigt. Bei eingesandten Beträgen gilt dies ab 29.337,45 DM (15.000 Euro).

Wie ist der Wechselkurs von D-Mark zu Euro?

Der Wechselkurs beträgt 1 Euro zu 1,95583 DM oder umgekehrt 1 DM zu 0,511292 Euro. Hannoveraner können sich letzteres besonders gut wegen ihrer Telefonvorwahl 0511 merken. Der Wechselkurs wurde zum Jahresbeginn 1999 festgelegt, der Euro zum Jahresbeginn 2002 eingeführt.

Nehmen andere Banken D-Mark entgegen?

Neu und alt: Die Ein-Euro-Münze (l) und eine Eine-Mark-Münze. Quelle: Frank Kleefeldt/dpa

Wahrscheinlich ja – aber man bekommt leider keinen Gegenwert dafür. Scherz beiseite: Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken tauschen seit Jahren keine D-Mark-Beträge mehr um. Direktbanken sowieso nicht.

Warum nimmt die Sparkasse Hannover DM-Beträge an?

Seit Anfang 2019 beteiligt sich die Sparkasse Hannover an der Aktion 96plus, einer sozialen Initiative des Zweitligisten Hannover96 und dem Diakonischen Werk, mit dem obdachlosen Menschen geholfen werden soll. In den Sparkassen-Beratungscentern Bahnhofstraße und Lister Platz stehen Spendenboxen, in denen D-Mark-Beträge entgegengenommen werden, die für den guten Zweck verwendet werden sollen.

In welchen hannoverschen Geschäften können Kunden in DM bezahlen?

C&A und Kaufland akzeptieren die D-Mark als normales Zahlungsmittel. Die einen sagen, es sei eine reine Werbeaktion, die anderen bezeichnen es als Kundenservice: Weil die autoamtsichen Kassensysteme kein Problem mit der Umrechnung haben und der externe Bargelddienstleister der Unternehmen den Umtausch organisiert, ist der Aufwand offenbar gering. Immer mal wieder gibt es Sonderaktionen von Einzelhändlern, die bare DM akzeptieren. Diese werden in der Regel in Ihrer regionalen Tageszeitung beworben.

Wie viel DM ist genau im Umlauf?

Es sollen noch 5,98 DM in Banknoten und 6,74 DM in Münzen im Umlauf sein. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Nach Angaben der Deutschen Bundesbank waren Ende 2016 noch 12,72 Milliarden DM im Umlauf, davon 5,98 DM in Banknoten und 6,74 DM in Münzen. Das klingt viel –aber die Gesamtsumme entspricht nur ungefähr 5,2 Prozent des Geldes, das im Jahr 2000 im Umlauf war, nämlich 244,8 Milliarden DM.

Und was ist mit der DDR-Mark ?

An den Hut gesteckt ... hat sich diese junge Dame in Berlin (Ost) die mit der Währungsunion wertlos gewordenen DDR-Banknoten (Archivfoto vom 01.07.1990). Der Umtauschkurs des DDR-Geldes in D-Mark war vorher in einem nicht ganz unumstrittenen Verfahren festgelegt worden. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die ostdeutsche Währung ist im Zuge der deutschen Vereinigung vollständig entwertet worden. Die DDR-Mark kann daher nicht mehr offiziell umgetauscht werden. Der Schritt war im Zuge des Vereinigungsprozesses hoch umstritten, viele DDR-Bürger fühlten sich abgewertet. Heute haben allerdings einige DDR-Mark-Scheine und -Münzen durchaus Sammlerwert. Es empfiehlt sich also, einen Münzkundler (Numismatiker) aufzusuchen und um rat zu fragen, bevor man alte Währungsbestände wegwirft oder billig verkauft.

Von Conrad von Meding