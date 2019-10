Hier steigen Hannovers Halloween-Partys

Hannover

Es wird richtig gruselig: Für den Tag vor Halloween, Mittwoch 30. Oktober, lädt das Stadtteilzentrum Ricklingen zu einer Halloweenparty für Kinder ein. Von 15 Uhr an wimmelt es dort nur so von Geistern, Vampiren und Hexen. Unerschrockene wagen sich ins Geisterkabinett, und nur die Mutigsten bestehen die grässlichen Geisteraufgaben. So können die kleinen Gespenster zum Beispiel ihre Geschmacksnerven testen. Karten zum Preis von 3 Euro gibt es am Infoschalter im Stadtteilzentrum, Ricklinger Stadtweg 1.

Am Vorabend von Halloween gibt es im Bronco’s am Schwarzen Bären in Linden eine Halloween-Disco. Die Veranstalter wünschen sich eine möglichst gruselige Verkleidung ihrer Gäste. Gefeiert wird die Nacht der Geister und Gespenster unter anderem auch von 21 Uhr an in der Villa Lenzberg, Lenzbergweg 62, in Waldheim.

Gruselige Führungen für Kinder im Zoo

Gar nicht so gruselig: Ein Eisbär findet in Hannovers Zoo findet in einem Kürbis versteckte Leckerbissen. Quelle: Frank Wilde

Bis zum Sonnabend, 2. November, veranstaltet der Zoo Hannover extra gruselige Führungen für Kinder. Nach Zooschluss geht es im Dämmerlicht auf Spurensuche über das Gelände. Der Gruselspaß ist für Kinder zwischen acht und 13 Jahren geeignet, die mit mindestens einer mutigen, erwachsenen Begleitperson kommen. Grauenvolle Halloweenkostüme sind ausdrücklich erlaubt. Auch Erwachsene, die sich ohne kindliche Begleitung in den Gruselzoo trauen, sind dort herzlich willkommen. Beginn ist jeweils um 18.15 Uhr und um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (0511) 280 740.

Zur Halloween-Party mit mehreren DJs lädt die Burg Königworth, Königsworther Straße 27, in der Calenberger Neustadt am Mittwoch von 22 Uhr an ein. Gruselige Verkleidungen sind willkommen. Wer kein passendes Outfit besitzt, kann sich vor Ort von einem Visagistenteam kostenlos stylen lassen. Dieser Service steht den Gästen von 22 bis 0 Uhr zur Verfügung.

Höllisch heiß in der Sauna

An Halloween, Donnerstag, 31. Oktober, kann man den Abend in der Kristalltherme Seelze, Grand-Couronne-Allee 1, verbringen: Dort wird den Gästen mit gespenstisch heißen Showaufgüssen höllisch gut eingeheizt. Außerdem gibt es schaurig schöne Leckereien.

Gruseln in der Sauna: Das gibt es an Halloween in der Kristalltherme in Seelze. Quelle: Nancy Heusel

Gruselig wird es am Donnerstag auch beim Theaterspaziergang mit Nachtwächter Melchior. Er führt die Teilnehmer durch die dunklen Winkel und Gassen der Altstadt und berichtet über das Treiben in Hannover bei Nacht. Beginn der Führung von Stattreisen ist um 20 Uhr am Beginenturm, die Teilnahme kostet 12 Euro. Passend zum Tag zeigt das Astor-Kino den Film „Tanz der Vampire“, Beginn ist um 20 Uhr.

100 Euro für das beste Kostüm

Das Krü’s in der Schlägerstraße prämiert an Halloween das beste Kostüm, dafür gibt es 100 Euro. Beginn der Aktion ist um 19 Uhr. Eine Halloween-Bingo-Party mit Blutlimes und rotem Bier gibt es im Shakespeare Pub. Start ist um 19 Uhr, auch hier werden die besten Kostüme ausgezeichnet.

Im Rocker in der Reuterstraße werden von Halloween bis zum Sonnabend Horror-Rock-Nights gefeiert. Beginn ist jeweils um 21 Uhr – wer in Horror-Verkleidung erscheint, erhält einen Drink.

Einen schaurigen Semesterauftakt plant die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften für Halloween auf dem Faust-Gelände, Zur Bettfedernfabrik 3. Beginn ist kurz vor dem Ende von Halloween – um 23 Uhr.

Auch in der Innenstadt gibt es am Mittwoch jede Menge Halloween-Partys: So wird etwa im Zaza, im Brauhaus und im Monkeys gruselig gefeiert. Im Weidendamm legt Star-DJ Konstantin Sibold auf, hier kann man sich ab 0 Uhr auch schminken lassen.

