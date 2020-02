Hannover

Ja, die Italienerinnen und die Russinnen, stöhnt eine Workshopteilnehmerinnen. Bei denen sehe das Laufen in Highheels meist so elegant aus. „Stimmt“, bestätigt Workshopleiterin Vanessa del Rae: „Bei denen hat man manchmal das Gefühl, sie seien in Highheels auf die Welt gekommen.“ Sind sie aber nicht. Auch die haben natürlich geübt.

Highheel-Workshop in den Liebhabereien in Hanover

Acht Frauen sind es, die an diesem Tag am Highheel-Workshop teilnehmen, oben im dritten Stock eines Hauses in der Osterstraße. Dort residiert der kleine Sexshop Liebhabereien, der sich an Frauen wie Männer gleichermaßen richtet. Zwischen Liebesspielzeug und erotischer Wäsche gibt es Tipps und Laufübungen.

„Wer hohe Schuhe trägt, zieht die Blicke auf sich“: Diese Teilnehmerin hat den Bogen schon gut raus. Quelle: Samantha Franson

Die jüngste Teilnehmerin ist eine 38-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte aus Hannover, die älteste eine 63-Jährige, die mit einer Freundin gekommen ist. Eine will Highheels gar nicht in der Öffentlichkeit tragen, sondern nur für die Erotik zu Hause. Eine andere ist schonmal so lange in Hochschuhen gelaufen, dass die Füße geblutet haben. Alle haben längst Erfahrungen gesammelt, sich aber unwohl gefühlt. Für sie hat Trainerin del Rae eine schlechte Nachricht. „Wer hohe Schuhe trägt, zieht die Blicke auf sich. Und wer darin unsicher läuft, der wird ganz definitiv wahrgenommen.“ Offenbar registrieren Umstehende aus dem Augenwinkel, wenn Bewegungsabläufe nicht stimmen.

Mehr Last als auf Elefantenfüßen

Del Rae hat selbst 15 Jahre in der Pflege gearbeitet. „Ich habe so viele kaputte Füße gesehen, das kann sich kaum jemand vorstellen“, sagt sie. Bei einem Elefanten, der auf vier Beinen stehe, lasteten auf jedem Quadratzentimeter 600 Gramm Körpergewicht. „Bei einer Frau auf Highheels sind es leicht 2000 Gramm“, sagt sie: „Unseren Füßen muten wir sehr viel zu.“

„Vergesst den Spruch der Mütter, nicht mit den Hüften zu wackeln“, sagt Trainerin Vanessa del Rae. Quelle: Samantha Franson

Warum also sich quälen mit unbequemem Schuhwerk? Jede Frau, sagt del Rae, müsse selbst bestimmen dürfen, wie sie sich gut fühlt. Und viele Frauen träten im Wortsinne anders auf, wenn ihre Beine länger wirken. Sie fühlten sich selbstbewusster, strahlten Appeal aus. Wer das wolle, müsse das Laufen in hohe Schuhen eben trainieren.

Kein Mann diesmal

Männer machen vielleicht Angelworkshops oder Bogenschießseminare. Warum nicht ein Highheel-Workshop für Frauen? Der Kurs ist übrigens offen für Männer, die das Laufen auf hohen Schuhen lernen wollten. Diesmal aber ist keiner dabei.

Plump, militärisch, stakkatohaft: Die Kritik der Teilnehmerinnen ist anfangs vernichtend. Später wird es immer besser. Quelle: Samantha Franson

Zunächst müssen alle in barfuß und in Straßenschuhen vorlaufen, nach einer Stunde erst beginnt eine Übung in Highheels. Die anderen müssen die Bewegungen imitieren und bewerten. Frauen können sehr direkt sein im Kritisieren von Geschlechts- und Leidensgenossinnen. Plump, militärisch, stakkatohaft, so sind anfangs die Kommentare. Es wird dann besser, vielleicht auch, weil das Laufen besser wird. „Atmen nicht vergessen“, sagt die Trainerin, wenn jemand zu steif läuft.

10-nach-10-Stellung vermeiden

Tiefes Atmen sei wichtig, sagt del Rae. Langsam laufen, in kleinen Schritten. Die Fußspitzen nicht in 10-nach-10-Uhr-Stellung, also auswärts gerichtet, sonder parallel. Den Bauch nicht einziehen, das versteife den ganzen Körper. „Große Frauen und Frauen mit großen Brüsten sind besonders unsicher beim Laufen“, bemerkt die Trainerin. Man dürfe eben nicht über Bewegungsabläufe nachdenken. Na toll, und das, während einen fast ein Dutzend Augenpaare verfolgt. Aber, Lektion eins: Mit Highheels wird man ja sowieso beobachtet.

Mit den Hüften wackeln

„Vergesst den Spruch der Mütter, nicht mit den Hüften zu wackeln“, sagt del Rae. Ohne eine fließende Bewegung der Hüftgelenke könne niemand ansehnlich in Highheels laufen. „Wenn es richtig ist, dann wird es euch zu viel vorkommen.“ Beckenboden, Zwerchfell und Kaumuskel stünden in direktem Zusammenhang: Wenn der Kaumuskel angespannt sei, könne alles andere nicht entspannen. Aber wer diese Bereiche entspannen könne, dem falle Highheellaufen leichter – und der Sex werde besser. Alle lachen entspannt. „ Highheels sind gut gegen Stress“, sagt del Rae.

Im Liebhabereien-Sexshop für Frauen und Männer: Betreiberin Gundula Schildhauer (re.) mit Workshopleiterin Vanessa del Rae. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Es geht dann noch ums Treppensteigen in Hochschuhen (Knie zusammenhalten), ums Laufen auf Kopfsteinpflaster und Gitterrosten (am besten vermeiden und lieber auf dem Bordstein gehen) und ums elegante Taschentuch-vom-Boden-Aufheben in Highheels (in die Knie gehen). „Und ab jetzt“, sagt die Trainerin, „ab jetzt wird all das bei jede Weg im Büro und zu Hause geübt.“

Die zweieinhalbstündigen Highheelkurse kosten 69 Euro, der nächste ist am 17. Mai. Am 15. März gibt es zudem einen achtstündigen Workshop Striptease & Dance für 159 Euro. Immer geht es nicht um das Reduzieren der Frau als Sexobjekt, sondern um das Ausleben der weiblichen Sexualität. Die Kurse finden in den Liebhaberein, Osterstraße 3, statt. Anmeldung unter (05 11) 4 73 99 74.

