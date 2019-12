Wülfel

Verloren auf der Mittelinsel: So könnte man ein Szenario beschreiben, das die SPD-Fraktion im Bezirksrat Döhren-Wülfel jüngst auf die Tagesordnung des Gremiums gesetzt hatte. Es geht um die stadteinwärts gelegene Fußgängerampel an der Hildesheimer Straße/Ecke Am Mittelfelde. Wie Bezirksratsfrau Brigitta Miskovic schilderte, dauerte eine Grünphase für Fußgänger dort bislang nur acht Sekunden. Das führte dazu, dass Passanten gelegentlich nur bis zum neben den Stadtbahngleisen befindlichen mittleren Ampelmasten kamen und dort wieder mit Rotlicht konfrontiert wurden. Doch einen Drucktaster, um sich für die zweite Hälfte der Straßenüberquerung grünes Licht zu verschaffen, gibt es hier nicht – sodass diese Passanten ausharren mussten, bis andere Fußgänger einen der beiden am Fahrbahnrand installierten Drucktaster bedient hatten.

Von acht auf 14 Sekunden

Wie Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst mitteilte, sei der Mittelinselbereich auf der Hildesheimer Straße überhaupt keine reguläre Aufstellfläche, dazu sei er viel zu klein. Insofern dürfe hier auch kein dritter Taster installiert werden; der Überweg sei als eine durchgehende Furt zu betrachten. Allerdings habe die Verwaltung den von der SPD-Fraktion geäußerten Bedenken Rechnung getragen und die Grünphase für Fußgänger von acht auf 14 Sekunden erhöht – was auch schon umgesetzt wurde. Für blinde und sehbehinderte Menschen verlängert sich diese Zeit sogar auf 18 Sekunden.

Erneutes Nachsteuern ist möglich

Damit sei gewährleistet, so Ohlhorst, dass „mit den in den Richtlinien für Lichtsignalanlagen definierten Gehgeschwindigkeiten mehr als zwei Drittel der Fahrbahnbreite überschritten werden“ können, bevor das Ampellicht wieder auf Rot springt. Auch für diejenigen Passanten, die den Überweg erst in der letzten Grün-Sekunde betreten, schließe sich – bevor die querenden Autos grünes Licht bekommen – eine ausreichend lange Zeit an. „Wenn sich aber herausstellen sollte, dass die 14 Sekunden nicht reichen, könnte man auch noch einmal nachsteuern“, sagte die Bezirksratsbetreuerin.

