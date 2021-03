Hildesheimer Straße in Hannover nach Kellerbrand gesperrt

Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Freitagabend zu einem Kellerbrand in die Südstadt ausgerückt. Gegen 19.25 Uhr war im Untergeschoss eines Gebäudes an der Hildesheimer Straße ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge soll dort eine Sauna in Flammen aufgegangen sein. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

Zunächst waren die Retten von einem Schwelbrand ausgegangen. Als sie aber vor Ort waren, schlugen bereits Flammen aus dem Kellergeschoss. Eine dichte Rauchwolke war aufgestiegen. Die Helfer erhöhten die Alarmstufe und baten um Unterstützung eines zweiten Löschzugs. Derzeit ist die Hildesheimer Straße in Richtung Innenstadt in Höhe der Hausnummer 191 voll gesperrt.

Von Tobias Morchner