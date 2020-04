Die Adventgemeinde Hannover-Mitte, eine protestantische Freikirche, hat auf ihrem Grundstück an der Fischerstraße in der Calenberger Neustadt einen Gabenzaun für Bedürftige errichtet. Die Stadt hat die Erlaubnis erteilt, weil der Zaum auf einem privaten Grundstück steht und die Gemeinde auch kontrollieren will, wer sich dort aufhält.