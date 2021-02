Hannover

Die prekäre Situation von Obdachlosen und Drogenabhängigen in Hannover soll sich verbessern: In diesem Punkt ist sich das Mehrheitsbündnis von SPD, Grünen und FDP mit der CDU einig, wie jetzt die Beratungen im Sozialausschuss zum Haushalt 2021/2022 gezeigt haben. So beschlossen die Politiker, Hilfsangebote für Wohnungslose wie den Kältebus, den Kontaktladen Mecki, das Zahnmobil und einen Duschbus mit fünfstelligen Beträgen zu unterstützen. „Gerade in Krisenzeiten müssen die Hilfebedürftigsten besonders unterstützt werden“, erklärte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Robert Nicholls. Das gelte für Wohnungslose und Suchtkranke, aber auch für Senioren und Arbeitssuchende.

Mehr Geld für die Obdachlosenhilfe

Ein besonderer Fokus liege auf Hilfen aus der Obdachlosigkeit. „Wir fördern zum Beispiel das Modellprojekt ‚Wohnen und dann ...‘, mit dem das Konzept Housing First in Hannover erprobt wird“, so Nicholls. Zudem wird zusätzliches Geld für die Gesundheitsversorgung Wohnungsloser bereitgestellt. Der Mecki-Laden soll zügig an einen besseren innerstädtischen Standort ziehen können. Auch die Arbeit des Vereins Neues Land überzeugt das Mehrheitsbündnis. „Die aufsuchende Sozialarbeit in der Innenstadt, vor allem im Umfeld der Drogenszene, muss abgesichert werden“, sagt Nicholls.

Geld für Kältebusse, Duschtrailer und Nachbarschaftstreffs Etliche Einrichtungen und Projekte erhalten nach den mehrheitlichen Beschlüssen der Ratsmehrheit von SPD, Grünen und FDP Unterstützung: 100.000 Euro pro Jahr für den Werkstatt-Treff Mecklenheide für die Restrukturierung nach der Zusammenlegung von zwei großen Standorten 10.453 Euro (2021) und 10.766 Euro (2022) an das Diakonische Werk für die Weiterführung des Konzepts Starkes Hainholz 75.473 Euro für das Soziale Netzwerk Stöcken 18.000 Euro (2021) und 36.000 Euro (2022) für den Bildungsladen Oberricklingen Nord-Ost, Mühlenberg 98.988 Euro (2021) und 99.282 (2022) Euro für den Nachbarschaftsdienstladen (NaDiLa) des Vereins Spats im Sahlkamp 42.048 Euro (2021) und 42.311 (2022) für die anteilige Finanzierung der medizinischen Versorgung der Caritas am Standort Leibnizufer und für den notwendigen Ausbau der dortigen ambulanten Angebote Zur medizinischen Versorgung obdachloser Menschen jeweils jährlich 11.075 Euro für den Kältebus der Caritas, 35.000 Euro für den Kältebus der Johanniter, 10.000 Euro für die Aufrechterhaltung des Betriebs des Malteser-Kältebusses und 10.000 Euro für das Zahnmobil des Diakonisches Werkes 150.000 Euro jährlich für die Kofinanzierung eines Duschbusses oder Duschtrailers des Malteser-Hilfsdienstes 35.000 Euro jährlich als Kofinanzierung für den Kontaktladen Mecki des Diakonischen Werkes und weitere 60.000 Euro, um den Ruhe- und Begegnungsraum Kompass am Raschplatz mit neuer Konzeption mit dem Angebot des Mecki-Ladens zusammenzuführen 75.000 Euro pro Jahr für den Verein Neues Land – Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

„Ohne niedrigschwellige Suchthilfeeinrichtungen mit Hilfen und Konsumraum im zentralen Innenstadtbereich kommt keine Großstadt aus“, betont die sozialpolitische Sprecherin der Grünen, Barbara David. Aus Sicht ihrer Fraktion sei das Vertreiben der Drogenszene keine Lösung – es würde dazu führen, dass sich das Problem in die Wohngebiete verlagert. „Unsere Idee dazu ist, die Hilfen hinter dem Bahnhof qualitativ aufzuwerten und zu ergänzen – durch Angebote zum Übernachten, durch Tagesruhebetten sowie eine medizinische Versorgung.“

Auch die CDU-Fraktion will Akzente setzen – vor allem beim Wohnungsbau, aber auch beim sozialen Miteinander. Sie fordert einen runden Tisch gegen Einsamkeit und mehr Kundenfreundlichkeit in den verschiedenen Ämtern. „Für uns steht zudem fest, dass wir die städtischen Altenheime nicht privatisieren wollen. Dagegen wollen wir prüfen, ob künftig eine Bäderbetriebsgesellschaft die bessere Form ist, um die maroden Bäder zu sanieren und zu betreiben“, sagt Fraktionsvorsitzender Jens Seidel.

Tablet-Schulung für Senioren

Nach dem Wunsch der SPD soll es ein Umdenken in der städtischen Altenplanung geben. „Wir fordern ein Konzept, das die Herausforderungen durch den demografischen Wandel darstellt“, sagt Nicholls. Dies gelte sowohl für die Schaffung innovativer Angebote für die künftige Seniorengeneration als auch für die Weiterentwicklung der städtischen Alten- und Pflegeeinrichtungen. Ein erster Schritt soll die Verbesserung der Infrastruktur etwa mit WLAN, Tablets und Schulungsangeboten sein.

Die Grünen wollen die Unterstützung von Senioren in ihrer direkten Umgebung voranbringen. „Im vergangenen Jahr haben wir über die Studie zur Verwahrlosung von älteren Menschen im häuslichen Umfeld diskutiert. Daraus resultierend haben wir einen Antrag mit dem Auftrag an die Verwaltung eingebracht, Maßnahmen zu entwickeln, durch die Verwahrlosung früh erkannt und behoben oder gleich verhindert werden kann.“

