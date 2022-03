Hannover

Die Solidarität ist groß: Viele Menschen in Hannover suchen derzeit nach Möglichkeiten, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Ein Weg zur schnellen Unterstützung ist, kostenlose Schlafplätze in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus anzubieten. Auf Plattformen wie Instagram und Facebook kursieren nun auch Links zu digitalen Vermittlerstellen auf denen Geflüchtete und Menschen, die ein Bett zur Verfügung haben, zueinander finden sollen. Doch sind die Angebote seriös?

„Spezielle unseriöse Angebote in Hannover sind uns bislang noch nicht bekannt“, sagt Christiane Kemper vom Caritasverband Hannover. Menschen, die ein Bett bei sich Zuhause anbieten wollen, rät sie, auf bekannte, seriöse Vereine und Verbände zurückzugreifen. Diese sollten bestenfalls auch mit der jeweiligen Stadt oder Kommune im Austausch stehen. Grund dafür sind auch die behördlichen und bürokratische Abläufe, die auf Geflüchtete zukämen. „In Einrichtungen der Stadt werden diese Aspekte im Blick behalten und die Geflüchteten unterstützt“, sagt sie.

Stadt Hannover und Johanniter empfehlen Initiative „Unterkunft Ukraine“

Die Stadt Hannover verweist auf ihrer Webseite auf die Initiative „Unterkunft Ukraine“. Diese wird von Elinor, der GLS Bank, Ecosia und gut.org unterstützt. Auch die Johanniter raten Menschen, die ein Bett anbieten möchten, zu dieser Aktion.

Die Seite untergliedert sich in zwei zentrale Rubriken: „Ich brauche eine Unterkunft“ und „Ich habe eine Unterkunft“. Ein Klick führt dann jeweils zu einem Anmeldeformular. Dort können unter anderem Angaben dazu gemacht werden, ab wann und für wie lange ein oder mehrere Schlafplätze angeboten werden können. Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, muss die Unterkunft für einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen zur Verfügung stellen.

Auch persönliche Informationen müssen Interessierte hinterlegen – etwa, welche Sprache sie sprechen. „Die Daten werden von der elinor GmbH ausschließlich für diese Aktion verwaltet“, heißt es auf der Webseite. Kosten fallen für die Anmeldung nicht an. Sobald Schlafplätze benötigt werden, melden sich Zuständige der Initiative bei den Angemeldeten.

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen empfiehlt außerdem die Unterkunftsvermittlung von #LeaveNoOneBehind. Auf der Webseite funktioniert die Registrierung ähnlich wie bei der Initiative „Unterkunft Ukraine“. Auch dort gelangen Interessierte über die Rubrik „Ich möchte mich engagieren“ zu einem Anmeldeformular.

Kommunen mit Unterbringung der Geflüchteten ausgelastet

„Viele Geflüchtete aus der Ukraine nehmen derzeit die Angebote von Bekannten, Freunden oder Familie in Anspruch, um eine Unterkunft in Hannover zu finden“, erzählt Kemper vom Caritasverband Hannover. Ob überhaupt ein großes Angebot an privaten Schlafplätzen benötigt werde, sei also vorerst noch unklar.

Fest steht jedoch, dass die Stadt bereits jetzt händeringend nach Immobilien für Flüchtlingsunterkünfte sucht. Bis August muss sie laut Zuweisungsschlüssel des Landes noch 680 weitere Geflüchtete unterbringen, obwohl bereits jetzt die Kapazität in den Kommunen nahezu ausgeschöpft ist.

Von Nina Hoffmann