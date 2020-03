Hannover

Die Pizza beim Lieblingsitaliener, das Bier in der Stammkneipe, der Cocktail nach dem Theaterbesuch – das alles fällt in Corona-Zeiten flach. Hannovers Wirte bangen um ihre Existenz, und zugleich rollt im Internet eine Hilfs- und Solidaritätswelle an. Die Idee dahinter ist, Gutscheine für den späteren Restaurantbesuch zu erwerben und damit den Gastronomen durch die Krise zu helfen. Zudem werden über die Internetseite betterplace.me Spenden für Hannovers Wirte gesammelt.

Initiativen koordinieren Hilfe im Internet, einzelne Gastronomen werden selbst aktiv

Die Initiative Kauberatung.de listet mehrere Restaurants auf, die Gutscheine anbieten, etwa das Restaurant Titus in Döhren, das Brauhaus Ernst August und das Handwerk in der Südstadt.

Über die Internetseite stoyl.de können Gastro-Gutscheine sowohl angeboten als auch erworben werden. „Die erwirkten Umsätze werden hierbei sofort weitergeleitet, um für eine finanzielle Entlastung in dieser schlimmen Phase zu sorgen“, sagt Marco Heimberg von der Eventagentur Peppermint Event. Er hat zusammen mit der Firma NwBiz die Plattform im Internet erstellt. Die Betreiber der Seite geben an, nur einen kleinen Anteil des Umsatzes zur Deckung der Kosten einzubehalten.

Einzelne Gastronomen werden auch selbst aktiv und ermuntern zum Kauf von Gutscheinen, etwa das Lieb.es in der Nordstadt und das Lisboa-Café in der Südstadt.

Die Internetseite hannoverhelfen.de versucht, die Hilfen für die lokale Wirtschaft zu koordinieren. Eine Liste von Gastronomien, die Gutscheine verkaufen, befindet sich aber noch im Aufbau.

Etliche Solidaritätsbekundungen im Netz

Zudem posten etliche Hannoveraner Solidaritätsbekundungen in den sozialen Medien. Die Nutzerin Anna Marie etwa macht sich für die Lieblingsbar in Herrenhausen stark und schreibt auf Facebook: „Danke für euer tolles Restaurant, ich hoffe, dass wir bald wieder bei euch entspannen können.“ Kathrin Buchmann schwärmt für das italienische Restaurant La Perla in der Oststadt, das noch Pizzen außer Haus anbietet. „Würde aber die nächste Pizza lieber bei euch im Restaurant essen“, schreibt Buchmann auf Facebook.

Beim griechischen Restaurant Zorbas in der List wird weiterhin gekocht. Die Mahlzeiten können telefonisch bestellt und dann abgeholt werden. Ein Fan des Zorbas schreibt: „Ich werdet mich so schnell nicht los. Ich bleibe euch treu und freue mich auf meinen nächsten Überraschungsteller, bei dem ich mir wie immer sicher sein kann, dass er mir schmecken wird.“

Von Andreas Schinkel