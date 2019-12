Als 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Niedersachsen kamen, bat das Land ASB, Johanniter und Co. um Unterstützung bei der Unterbringung. Dafür bekamen die Hilfsorganisationen bis 2018 mehr als eine Viertelmilliarde Euro vom Land – am Ende blieben Millionenüberschüsse. Was wurde aus dem Geld?