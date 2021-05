Hannover

Die Wetterprognosen waren so schlecht, dass Pastorin Sabine Lambrecht schon geplant hatte, ihren Open-Air-Gottesdienst zu Himmelfahrt in die Kirche zu verlegen. Doch Donnerstagfrüh waren keine Regenwolken mehr in Sicht. Spontan bauten Helfer deshalb Klappstühle und Bierbänke im wunderschönen Garten der Friedenskirche auf und legten warme Decken bereit.

So kann die evangelisch-lutherische Gemeinde im Zooviertel ihren Gottesdienst doch unter freiem Himmel feiern. Auch viele andere Kirchengemeinden in Hannover wollten Christi Himmelfahrt Donnerstag im Freien begehen. „Das ist zum Glück alles schnell aufgebaut“, sagt Pastorin Lambrecht. Auf einem Tisch eine schlichte weiße Decke, Kerze, Kruzifix und Blumenstrauß, schon ist der Altar bereitet.

Erst Gemurmel, dann Gesang

Die Pastorin hat eine freudige Überraschung zu verkünden. „Wir dürfen draußen wieder singen. Was dazu geführt hat, wissen wir nicht, aber die neue Corona-Verordnung gibt es her.“ Erstauntes Gemurmel, mancher kann es kaum fassen. Anfangs zaghaft, später kräftiger stimmen die Gemeindemitglieder in den Gesang ein. Das Duo It’s M.E. mit Martina Maschke und Ecki Hüdepohl gestaltet Teile der Feier mit einfühlsamer Gospelmusik.

Der blühende Garten mit Vergissmeinnicht und Flieder bot neben dem idyllischen Rahmen einen weiteren großen Vorteil: In die Friedenskirche selbst passen wegen der Abstandsregeln nur 40 Menschen. In dem Garten kamen deutlich mehr Gläubige.

Von Bärbel Hilbig