Hannover

Baumarkt – das ist allem Wandel zum Trotz immer noch ein stückweit gefühlte Männerdomäne. Aber nicht in der Chefetage: Beim Himmler-Hagebau in der Südstadt geben drei Frauen den Ton an. Seniorchefin Roswita Nagel (71) ist schon seit 45 Jahren dabei, Tochter Nadine Hummer (44) seit zwölf Jahren, Tochter Mel...