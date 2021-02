Hannover

Straßenumbenennungen sind oft langwierige Verfahren, aber bei kaum einer anderen Straße in Hannover hat es so lange gedauert wie bei der Hindenburgstraße im Zooviertel. 2015 empfahl eine vom Rat eingesetzte Kommission, der Hindenburgstraße einen anderen Namen zu geben. Seitdem wird darüber gestritten. Am kommenden Montag, 22. Februar, dürfte der Streit zu einem Ende kommen. Der Bezirksrat Mitte wird in seiner Sitzung ab 18.30 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses, Trammplatz 2, einen endgültigen Beschluss fällen.

Anwohner bereiten Klage vor

Aller Voraussicht nach stimmt eine rot-rot-grüne Mehrheit für den Namen Loebensteinstraße. Der Name geht auf das jüdische Mädchen Lotte-Lore Loebenstein zurück, das in der Hindenburgstraße wohnte und später von Nazis ermordet wurde. Aber ist der Streit um die Umbenennung dann wirklich beendet? Dem Vernehmen nach bereiten Anwohner eine Klage vor. Etliche Bewohner der Straße halten an dem alten Namen fest. Das hat eine neue Umfrage der Stadtverwaltung gezeigt.

Von Andreas Schinkel