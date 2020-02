Hannover

Die Hindenburgstraße wird einen neuen Namen bekommen, so viel steht fest. Wie wird die Straße im Zooviertel künftig heißen? 247 Namensvorschläge haben die Zooviertel-Bewohner bei der Umfrage abgegeben, 150 davon kommen nach Ansicht der Stadt in die engere Wahl, weil sie den formalen Kriterien für eine Straßenbenennung entsprechen. Aus den 150 Bürger-Vorschlägen muss der Bezirksrat jetzt maximal sieben auswählen und darüber abstimmen, so steht es in einem Beschluss des Gremiums aus dem vergangenen Jahr. Was denken die Bewohner der Stadt? Lesen Sie hier ausgewählte Kommentare:

Krampfhafte Umbenennungen

Es soll also keine Namen mehr geben, die dem Ansehen Hannovers abträglich wären. Bei Gott, die ganzen krampfhaften Umbenennungen, vielleicht mit Ausnahme einiger wirklich bös belasteter Namen, schaden dem Ansehen Hannovers. Eine lächerlich um Political Correctness bemühte Truppe aus Politik und Verwaltung grapscht nach diversen Straßennamen und betreibt einen lächerlich anmutenden Aktionismus zur, aus ihrer Sicht erforderlichen Korrektur ehrender Namensgebungen mit historischen Persönlichkeiten.

Gut, dass es in Hannover keine Namen mit beispielsweise den Inhalten Hohenzollern (die Wilhelms haben Kriege geführt), Wittelsbach (die haben gewiss auch was falsch gemacht), Hanse (hat auch Kriege geführt und war kapitalistisch tätig) gibt.

Bei der albernen Namenssuche sind nun offenbar neue, problembehaftete Vorschläge aufgetaucht. Das hat die Verwaltung aber offenbar mutig gelöst. Mit einem – anderweitig bewährten – Sternchen, das auf zu überprüfende Umstände hinweist. Ein sehr weitsichtiger Schritt.

Theo Lingen könnte in der Tat einem Nazi die Hand geschüttelt haben, Prinz Eugen gar kämpfte für das Imperium der Habsburger, und dabei sind viele Türken getötet worden. Welch brisanter Ansatz wäre das für Recep Tayyip Erdogan. Undenkbar sind solche Namen für Hannover. Nur Chewbacca hat kein Sternchen. Der hat ja aber auch gegen das Imperium gekämpft, was in den Augen der hannoverschen Stadtverwaltung natürlich verdienstvoll ist.

Biene Maja verbirgt einen Stachel

Hindenburg präsentierte sich zuweilen mit einer martialischen Pickelhaube, aber die vermeintlich so niedliche Biene Maja verbirgt einen gewaltigen Stachel: Ihr literarischer Schöpfer Waldemar Bonsels war ein aktiver Antisemit und gefeierter Nazi-Anhänger. Dieser Stich könnte also nach hinten losgehen. Mullewapp, einfach so, wäre vielseitig deutbar, da man nie so genau weiß, was dieser Undercoveragent im Untergrund treibt.

Vielleicht sollte man die schöne Zooviertelstraße schlicht „Namenlose“ nennen. Nicht aus Verlegenheit, sondern zwecks Ehrung der vielen tapferen, stummen und wenig bekannten Heldinnen und Helden, die sich um unser Land und um die Menschheit verdient gemacht haben.

Verzicht auf Namen mit Personenbezug

Ich habe mich schon vor langer Zeit gewundert, dass dem bekannten Schauspieler und gebürtigen Hannoveraner Theo Lingen in seiner Heimatstadt noch keine Straße gewidmet ist.

Es müssten Akten gewälzt werden, ob er sich in der Nazi-Zeit etwas zuschulden kommen ließ. 2007 wurde ein Platz in Osnabrück nach ihm benannt. Vielleicht haben die Mitarbeiter der Stadt Osnabrück ja schon recherchiert, und man sollte dort mal nachfragen. Offensichtlich hatte Theo Lingen Probleme wegen seiner jüdischen Ehefrau und erhielt aufgrund seiner großen Popularität eine Sondergenehmigung, um seinem Beruf weiter nachgehen zu können.

Am besten ist es wohl, man verzichtet ganz auf personenbezogene Straßennamen. Dann hat man diese Schwierigkeiten, wenn sich die Zeiten mal wieder ändern, vor allem mit Politikernamen, aber auch mit Künstlern und Wissenschaftlern nicht.

Ortsbezogen statt Personenbezogen

Ich wäre zwar auch dafür, es einfach bei " Hindenburgstraße" zu belassen, aber wenn es unbedingt ein neuer Name sein soll, dann würde mir ein ortsbezogener Name wie "Eilenriedestraße" oder "Zooviertelstraße" am besten gefallen. Oder "Alte Tiergartenstraße".

Straße nach Dorothea Erxleben benennen

Das Straßenschild Hindenburgstraße in Hannover demnächst final abzuschrauben ist weise. Die Absicht, jetzt nur keinen Fehler bei der Neubenennung zu machen, ebenfalls. Ein Namensvorschlag aus der in der HAZ abgedruckten Ideenliste mit folgendem prägnanten historischen Hintergrund könnte die Diskussion nach meiner Ansicht gut befrieden: Homosexuelles, männliches Gewaltopfer kommt an die Macht und setzt diese für die berufliche und soziale Gleichstellung einer Frau mit männlichen Widersachern ein, und beide befördern so langfristig Gesundheit und Wissenschaft.

Dorothea Erxleben ist es. Sie kämpfte für das Frauenstudium und wurde auf explizite Anweisung Friedrichs des Großen an der Universität Halle zum Medizinstudium zugelassen. Sie promovierte 1754 als erste Frau. „Kompetenz schlägt Quacksalberei“, so kann man kurz ihr fachfrauliches medizinisches Wirken umreißen. Wer könnte gegen ihren Namen auf einem Straßenschild irgendeinen Vorbehalt äußern? Einzig die Medizinische Hochschule Hannover beziehungsweise ihr Präsident Prof. Manns wären vielleicht vorher noch zu fragen, ob der Name Dorothea Erxleben nicht noch für eine der Straßen auf dem neuen MHH-Campusgelände reserviert bleiben sollte.

