Hannover

Die Hindenburgstraße wird aller Voraussicht nach in Loebensteinstraße umbenannt. Für diesen Namensvorschlag gibt es nach Informationen der HAZ im Bezirksrat Mitte eine rot-rot-grüne Mehrheit, doch die Entscheidung fällt erst nach der Sommerpause. Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch ( CDU) hat die Vorlage der Stadtverwaltung kurzerhand von der Tagesordnung des Gremiums abgesetzt. Sie habe noch rechtliche und inhaltliche Fragen zu klären, sagte Kupsch auf Nachfrage der SPD im Bezirksrat. Ebenso wie den Fraktionen im Bezirksrat stehe auch ihr das Recht zu, Entscheidungen zu vertagen.

Lesen Sie auch: Neuer Name für die Hindenburgstraße – wer war Lotte-Lore Loebenstein?

Anzeige

SPD-Fraktionschef Michael Sandow spricht von einem „Skandal“. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine Bezirksbürgermeisterin eine Verwaltungsvorlage absetzt“, sagt er im Gespräch mit der HAZ. Er vermutet parteitaktische Erwägungen im Hintergrund.

Weitere HAZ+ Artikel

Parteiinteressen kollidieren

Tatsächlich kollidieren bei der Straßenumbenennung im Zooviertel verschiedene Interessen. CDU und FDP halten am alten Namen fest und bauen darauf, dass die Mehrheit der Anwohner ebenfalls keinen neuen Namen wünscht. Beide Parteien dürften ein Interesse daran haben, den Streit möglichst lange am köcheln zu halten, schließlich finden in gut einem Jahr Kommunalwahlen statt. Umgekehrt wollen SPD und Grüne das Thema endlich vom Tisch haben. Zu lange schon müssen sich insbesondere die Sozialdemokraten mit eigenen Genossen auseinandersetzen, die als Anwohner eine andere Meinung vertreten als ihre Parteifreunde im Bezirksrat. Die nächste Bezirksratssitzung findet erst Ende September statt.

Von Andreas Schinkel