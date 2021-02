Hannover

Die Hindenburgstraße im Zooviertel wird einen anderen Namen bekommen und künftig Loebensteinstraße heißen. Die rot-rot-grüne Mehrheit im zuständigen Bezirksrat Mitte steht und wird aller Voraussicht nach am 22. Februar für eine Umbenennung stimmen – gegen den Willen etlicher Anwohner. Wie viel Rückhalt der alte Name noch in der Bewohnerschaft genießt, geht aus der neuesten Umfrage der Stadtverwaltung hervor.

Knapp 32 Prozent der Anwohner wollen Hindenburgstraße nicht umbenennen

Die Stadt ist verpflichtet, vor dem endgültigen Beschluss eine Stellungnahme der Anwohner einzuholen und den Bezirksratsmitgliedern vorzulegen. 333 von einer Adressänderung betroffene Bürger hat die Stadt angeschrieben. Das geht aus den neuesten Unterlagen der Verwaltung hervor, die demnächst dem Bezirksrat präsentiert werden. 39 Briefe kamen mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurück, 110 Anwohner haben der Stadt ihre Meinung mitgeteilt – etwa ein Drittel der Anwohnerschaft. „Die überwiegende Anzahl von 106 Rückmeldungen, damit 31,8 % der Anlieger, sprechen sich gegen die Umbenennung aus“, teilt die Stadt in ihrem Papier mit. Dennoch rät auch die Verwaltung, an der Namensänderung festzuhalten.

Dabei stützt sich die Stadt auf die Empfehlung des städtischen Beirats zur Wissenschaftlichen Betrachtung namensgebender Persönlichkeiten. Der Beirat kam in einer Untersuchung zu Paul von Hindenburg zu dem Ergebnis: „Der Reichspräsident hatte bei der Zerstörung der Republik und beim Ausbau der Diktatur unter einem antisemitischen Regierungsprogramm die zentrale Rolle.“ Deshalb sei es nicht angemessen, Hindenburg mit einem Straßennamen zu würdigen.

Neuer Name nach jüdischem Mädchen

SPD, Grüne und Linke teilen diese Einschätzung und werden Ende Februar aller Voraussicht für den Namen Loebensteinstraße stimmen. Er geht zurück auf das jüdische Mädchen Lotte-Lore Loebenstein, das zunächst in der Hindenburgstraße lebte, später vor den Nazis flüchtete und in einem Konzentrationslager ermordete wurde. CDU und FDP sind strikt gegen eine Umbenennung.

Von Andreas Schinkel