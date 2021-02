Hannover

Wer auf dem iPhone den Weg zur Hindenburgstraße sucht, bekommt keine einzige Straße mit diesem Namen angezeigt – zumindest nicht in Hannover. Das Apple-Kartenprogramm zeigt Straßen mit diesem Namen unter anderem in Seelze, Wunstorf und Bad Nenndorf an, ignoriert aber die Prachtstraße in Hannovers Zooviertel, die immer noch nach Paul von Hindenburg benannt ist. Wer die Hindenburgstraße in Hannover finden will, muss Loebensteinstraße eingeben, obwohl es diesen Namen noch gar nicht gibt. Der Bezirksrat Mitte hat den Beschluss zur Umbenennung kürzlich erneut vertagt.

Die Technik scheint dem Leben in diesem Fall weit voraus zu sein, sonst ist es oft umgekehrt. „Es dauert erfahrungsgemäß sehr lange, bis ein neuer Straßenname in Kartenprogrammen und Navigationssystemen auftaucht“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke (FDP). Dass Apple den neuen Namen vorweggenommen hat, quittiert Engelke, erklärter Gegner der Umbenennung, mit einem Achselzucken. „Vielleicht haben die Grünen Apple einen Hinweis gegeben“, meint er schmunzelnd.

Stadt: Haben keine Daten weitergegeben

Die Stadtverwaltung weist jegliche Schuld von sich. „Da das Umbenennungsverfahren der Hindenburgstraße noch nicht abgeschlossen ist, ist keine offizielle Mitteilung seitens der Stadt über einen Namenswechsel ergangen“, teilt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald mit. Eine Weitergabe von Informationen auf anderen Wegen sei nicht vorgesehen und auch nicht erfolgt. Die Stadt mutmaßt, dass Programme von Apple-Dienstleistern Presseberichte im Internet durchforstet und anhand der Überschriften geschlossen haben, dass die Umbenennung bereits vollzogen sei. „Um Auffindungsschwierigkeiten zu vermeiden, werden wir uns an Apple in Deutschland sowie dessen Kartendienstleister wenden und um Korrektur der Daten bitten“, kündigt die Stadt an.

Apple: Bei Tomtom taucht die Loebensteinstraße auch auf

Der Weltkonzern Apple will die Panne im Zooviertel rasch aufklären. „Das Team von Apple Karten wird sich dies schnellstmöglich anschauen“, schreibt das „Apple-PR-Team“ auf Nachfrage der HAZ. Wo der Fehler genau liegt, scheint man noch nicht zu wissen. Generell sei es so, teilt der Konzern mit, dass Apple die Informationen für das Kartenprogramm aus verschiedenen Quellen beziehe, unter anderem aus dem Navigationssystem Tomtom. „Beispielweise zeigt die Navigationsapp von Tomtom auch die Loebensteinstraße an“, teilt Apple mit.

Den endgültigen Beschluss über die Hindenbugstraße fällt der Bezirksrat voraussichtlich im März. Die rot-rot-grüne Mehrheit für den neuen Namen Loebensteinstraße steht. Die Bezeichnung geht zurück auf das jüdische Mädchen Lotte-Lore Loebenstein, die in der Hindenburgsstraße lebte, vor den Nazis fliehen musste und später ermordet wurde.

Von Andreas Schinkel