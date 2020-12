Hingucker aus Hannover: Das Jahr 2020 in Bildern

Januar: Das erste Baby der neuen Jahrzehnts heißt Aimar

Quelle: Michael Wallmüller

Das neue Jahr 2020 war erst 55 Minuten alt, da wird der kleine Aimar in der Geburtsklinik des Henriettenstifts geboren. Die Eltern Alba Escribano und Javier Urrutia stammen aus Spanien und haben den Namen des Babys aus dem Baskischen entlehnt. Er bedeutet „der Stärkste des Hauses“ – und viel Stärke kann Aimar sicher gut gebrauchen für ein aufwühlendes Jahr 2020. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Anzeige

Januar: Silvester hinterlässt Spuren – Feuerwerksreste schwimmen im Maschsee

Quelle: Michael Thomas

Das neue Jahr 2020 hatte begonnen, Silvester war längst vorbei. Doch auch Tage später schwammen im Maschsee noch etliche Plastikflaschen, Sektkorken, Holzstangen von Raketen und Böllerkartons. Die Stadtverwaltung will den Müll abschöpfen und appelliert gleichzeitig an die Vernunft der Bürger.

Januar: Erster großer Auftritt für den neuen Oberbürgermeister Belit Onay

Quelle: Rainer Dröse

2500 Bürgerinnen und Bürger besuchen 2020 den Neujahrsempfang und damit den ersten großen Auftritt des neuen Oberbürgermeisters Belit Onay. Der fordert Einsatz für die Demokratie und kündigt an: „Hannover wird zeigen, was Aussöhnung und Vielfalt bedeuten.“

Februar: Das Lodderbast ist Deutschlands bestes Kino

Quelle: Motiz Frankenberg

Das kleinste Kino Hannovers – und nach Aussage der Betreibenden sogar das kleinste Kino der Welt – ist Deutschlands beliebtestes Lichtspielhaus. Das ergibt das Ranking eines großen Testportals. Aber auch Astor und Apollo schneiden gut ab.

Februar: Mutmaßlicher Mafiaboss verlässt Hannover

Quelle: Christian Elsner

Der Aufenthalt des mutmaßlichen Mafiabosses Igor K. in der medizinischen Hochschule Hannover löst im Februar einen Großeinsatz der Polizei aus. Igor K. zeigt sich erschrocken über den großen Medienrummel und verlässt Hannover schließlich in Richtung Türkei. Ob es sich bei Igor K. tatsächlich um einen Mafiaboss handelt – daran gibt es bis heute Zweifel.

Februar: Neuer Blitzer in Neustadt tarnt sich

Quelle: Götze

Er ist mobil, vandalismussicher und arbeitet automatisch – aber vor allem ist der neue Blitzer in Neustadt am Rübenberge so fantasievoll getarnt, dass Internetnutzer allerlei andere Geräte in ihm wiedererkennen. Hier lesen Sie die kreativsten Vergleiche.

März: Das „Jante“ erhält den zweiten Michelin-Stern

Quelle: Florian Petrow

Große Freude im Restaurant „Jante“: Tony Hohlfeld und sein Team haben einen zweiten Michelin-Stern bekommen. Es ist damit niedersachsenweit das einzige Restaurant in dieser Kategorie. Nur das Restaurant „Aqua“ in Wolfsburg darf sogar drei Sterne zählen.

März: Region befindet sich im Ausnahmezustand

Quelle: Torsten Lippelt

Anfang März wird der erste Corona-Fall in der Region bekannt. Etwas mehr als zwei Wochen später sind Schulen und Kitas geschlossen. Auch Geschäfte, Spielplätze und Fitnesscenter schließen. Schließlich dürfen Restaurants und Cafés ihre Türen nicht mehr öffnen. Die Region befindet sich im Ausnahmezustand – der erste Lockdown in diesem Jahr.

März: Ein Dank für die Helfenden in der Corona-Krise

Quelle: Samantha Franson

Eine musikalische Solidaritätsbekundung mit Medizinerinnen und Pflegern in schweren Zeiten: Viele Hannoveranerinnen und Hannover klatschen dafür auf ihren Balkonen. Doch die Aktion geht weiter: Bald schon spielen Profis und Hobbymusikerinnen und -musiker, wie Malte Refardt, Victoria und Taia Lysy aus Bothfeld, allerorts Beethovens „Ode an die Freude“ als Freiluft- und Fensterkonzerte.

April: 47 Minderjährige Flüchtlinge landen in Hannover

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Die Rettung von Minderjährigen aus den berüchtigten Migrantenlagern im Osten der Ägäis kommt ein Stück voran: Diesmal nimmt Deutschland Dutzende Minderjährige auf. 47 Kinder und Jugendliche landen im März in Hannover. Doch bevor sie ein neues Leben in Deutschland beginnen können, müssen sie erst einmal in Quarantäne.

April: Freispruch für Ex-Oberbürgermeister Schostok

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Die Sonne scheint, das Leben geht weiter“, sagt Stefan Schostok ( SPD) nach seinem Freispruch. Der Ex-Oberbürgermeister war angeklagt, weil seine rechte Hand, Frank Herbert, über Jahre mehr als 1000 Euro im Monat zu seinem Spitzengehalt hinzubekam und Schostok die Zahlungen – in der Summe knapp 50.000 Euro – selbst dann nicht stoppte, als er erfuhr, dass das rechtswidrig ist. Doch sein Irrtum darüber ist nicht strafbar, entschied das Landgericht Hannover und sprach ihn frei. Zu Ende ist die Rathausaffäre noch nicht: Der Fall geht in Revision zum Bundesgerichtshof.

Mai: Statt Absperrband: „ Conny Corona “ sitzt an jedem zweiten Tisch im Hotel Haase

Quelle: Stephanie Zerm

Die ersten Corona-Regeln werden wieder gelockert. Im Mai dürfen auch Restaurants und Cafés wieder öffnen. Dafür, dass der Mindestabstand auch sicher eingehalten wird, sorgt im Hotel Haase in Grasdorf „ Conny Corona“. Jeder zweite Tisch ist dort für die Schaufensterpuppen reserviert – und das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil: „So sieht es nicht so trostlos aus“, sagt Betreiberin Ulrike Haase.

Mai: Herrenhausens Fontäne wird 300 Jahre alt

Quelle: Rainer Droese

Ein echter Coup: Die Fontäne im Großen Garten in Hannover wird 300 Jahre alt. Sie galt als technisches Wunderwerk und war der Stolz des Fürsten. Heute kommt sie laut Gartendirektor Ronald Clark auf eine Höhe von 72 Metern – und ist damit die höchste Gartenfontäne Europas.

Mai: Bei Bäcker Klöpper gibt es Amerikaner mit Mundschutz

Quelle: Privat

Erst bot Bäcker Marco Klöpper aus Lehrte-Ahlten in der Corona-Krise Klopapierkuchen an, dann Amerikaner mit Mundschutz. Die sind zwar keine so großen Verkaufsschlager, wie das Gebäck in Form von Klopapier, gehen aber dennoch täglich hundertfach über die Ladentheke.

Mai: A2-Tempobaustelle funktioniert

Quelle: Conrad von Meding

Statt sechs Wochen nur 88 Stunden: Auf einem 3,7 Kilometer langen Abschnitt der A2 erneuert die Landesstraßenbaubehörde die Asphaltdecke. Bauarbeiten, die sonst mehrere Wochen bräuchten, wurden mal eben über das Himmelfahrtswochenende durchgeführt. Wie das funktioniert hat, lesen Sie hier.

Mai: Igor Levit spielt Marathonkonzert für notleidende Künstler

Quelle: Stephan Zwickirsch

Auch Künstlerinnen und Künstler leiden in der Corona-Krise. Darauf will Starpianist Igor Levit aufmerksam machen. 20 Stunden will er ein Klavierstück von Eric Satie spielen. Schließlich dauert die Aufführung 16 Stunden und bringt den hannoverschen Pianisten an seine Grenzen.

Juni: Pfingsten am Steinhuder Meer : Polizei sperrt Zufahrtswege

Quelle: Mirko Bartels

Pfingsten wird es eng am Steinhuder Meer – zu eng. Deshalb sperrt die Polizei die Zufahrtsstraßen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Beamten am Steinhuder Meer eingreifen müssen.

Juni: Neuer Star im Zoo Hannover – die kleine Eisbärin hat einen Namen

Quelle: Florian Petrow

Die kleine Eisbärin im Zoo Hannover heißt Nana. Eine Jury hatte aus mehr als 2700 unterschiedlichen Namensvorschlägen die Qual der Wahl und sich letztlich mit knapper Mehrheit entschieden. Zuvor hatten Leserinnen und Leser von HAZ und „Neue Presse“ Vorschläge eingereicht.

Juni: Internationale Schule Hannover feiert Drive-in-Abschlussfeier

Quelle: Andreas Schinkel

Die Corona-Krise macht große Feiern fast unmöglich – aber nur fast. Denn mit etwas Kreativität konnten die Abiturientinnen und Abiturienten der Internationalen Schule auf Abstand ihren Abschluss feiern: Auf dem Schützenplatz, anstatt in der Aula.

Juni: Erste Urlauber kehren aus Mallorca zurück

Quelle: Rainer Dröse

Urlaub auf Mallorca? Das war zum Höhepunkt des Lockdowns kaum denkbar. Doch bereits Ende Juni kehren die ersten Urlauber aus Mallorca zurück. „Man hat richtig gemerkt, dass die Spanier sich freuen, dass es wieder losgeht“, sagt Janika Stock, die mit ihrer Mutter auf Mallorca war.

Juni: „ Black Lives Matter “ – Achtjähriger Desmond berichtet von Rassismus in Kindergarten und Schule

Quelle: Michael Wallmüller

Zur ersten Demo kommen Tausende: Unter dem Motto „ Black Lives Matter“ protestieren sie gegen Diskriminierung in den USA und in Deutschland. Bei der zweiten Demonstration Ende Juni bewegt vor allem die Rede des achtjährigen Desmond. Er berichtet eindringlich von Rassismus und Diskriminierung in Schule und Kindergarten.

Juli: Das Schützenfest fällt aus, aber Eis gibt es trotzdem

Quelle: Samantha Franson

Das Schützenfest muss wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Doch Natalya Gehnich holt sich trotzdem ein Stück Festplatz nach Hause: Sie hat ein Lüttje-Lage-Eis kreiert. Das Rezept lesen Sie hier.

Juni: Night of Light – Hannover leuchtet rot

Quelle: Katrin Kutter

Weil Messen und Konzerte ausfallen, fürchten viele Firmen um ihre Existenz. Um auf die Nöte der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen und um Unterstützung einzufordern, werden markante Gebäude im Juni rot angestrahlt.

Juli: Polizei geht gegen Feiernde auf der Limmerstraße vor

Quelle: Elisabeth Woldt

Laute Musik und Gruppenbildung: Auf der Limmerstraße ist im Sommer bei bestem Wetter so einiges los. Weil sich Anwohner zuvor über die Lärmbelästigung beschwert hatten und die Abstandsregeln laut Polizei nicht immer eingehalten wurden, rückt die Polizei Ende Juli an. Danach zeigen die Beamten Präsenz auf Hannovers beliebter Partymeile.

September: Umweltschützer kleben sich vor der Staatskanzlei in Hannover mit Sekundenkleber fest

Quelle: Frank Tunnat

Sie wollen mit der Aktion gegen Flüssiggaslieferung aus Amerika protestieren: Umweltschützer kleben sich mit Sekundenkleber an Gebäudeteile der Staatskanzlei in Niedersachsen fest.

August: Zum Schulstart wird es eng

Quelle: Irving Villegas

Volle Stadtbahnen, aber wenig Umarmungen zum Schulstart 2020. Zehntausende Schüler im Raum Hannover haben im August wieder Unterricht. Gedränge gibt es teils in den Stadtbahnen, die Maskenpflicht wird aber weitgehend eingehalten.

September: Üstra streikt – die Bahnen bleiben im Depot

Quelle: Julian Stratenschulte

Der Üstra-Streik legt den Verkehr einen Tag lang auf Hannovers Straßen und Schienen lahm: Wer in die Stadt oder hinaus fahren will, braucht viel Geduld. Die Bahnen selbst bleiben im Depot.

Oktober: Großer Wirbel um Onkel Ollis Kultkiosk

Quelle: Katrin Kutter

Onkel Ollis Kiosk ist in der Nordstadt eine Institution und muss Anfang Oktober schließen. Betreiber Marc-Oliver Schrank geht gegen die Entscheidung des Bauamts vor. Es folgt eine Welle der Solidarität im Viertel. Schließlich darf der Kiosk unter Auflagen wieder öffnen.

Oktober: Karstadt-Kaufhof-Filiale in der Georgstraße schließt – die Mitarbeiter protestieren

Quelle: Illona Hottmann

Bereits im Juni steht fest: Wegen Sparplänen muss die Karstadt-Kaufhof Filiale mitten im Herzen Hannovers schließen. Die letzten Karstadt-Beschäftigten versammeln sich im Oktober vor der Filiale in der Georgstraße. Sie wollen auf ihre ungewisse berufliche Zukunft aufmerksam machen.

Oktober: Der Traum von der Kulturhauptstadt ist aus

Quelle: Rainer Dröse

Chemnitz wird Kulturhauptstadt 2025 – nicht Hannover: Große Enttäuschung auch bei Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zwischen Inga Samii (links) und Melanie Botzki, den Leiterinnen des hannoverschen Bewerbungsteams nach der Entscheidung. Doch schnell zeigt sich der Oberbürgermeister wieder gefasst und sagt: „Unser Selbstverständnis bleibt: Wir sind eine Kulturhauptstadt im Herzen Europas. Wir werden weitermachen und haben noch einen guten Weg vor uns.“

Oktober: Leere Stühle auf dem Pausenhof: Herschelschule setzt Zeichen der Solidarität mit Moria-Flüchtlingen

Quelle: Zoi Vasiliadis-Dogan

Dutzende leere Stühle stehen auf dem Schulhof der Herschelschule in Varenheide: Mit dieser besonderen Aktion zeigen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ihre Solidarität mit den 13.000 geflüchteten Menschen aus dem ehemaligen Lager Moria in Griechenland, das Anfang September nach einem Großbrand evakuiert wurde.

November: Das Teestübchen wird 50 Jahre alt

Quelle: Tim Schaarschmidt

Es ist eine Institution in Hannover: Das Teestübchen am Ballhof wird 50 Jahre alt. Die Künstler Andy Warhol und Joseph Beuys waren schon zu Gast. Wie die Betreibenden Günther Bohnecke ( Mitte), seine Tochter Josephine (rechts) und seine Frau Ute (links) auf die bewegte Vergangenheit dieser hannoverschen Institution zurückblicken, erfahren Sie hier.

November: Teil-Lockdown – Menschenkette gegen das Vergessenwerden

Quelle: Katrin Kutter

Seit einem Monat sind alle Kultureinrichtungen im Zuge des Teil-Lockdowns erneut geschlossen. Ein herber Schlag für die Szene in Hannover. Um nicht in Vergessenheit zu geraten und um auf die Bedeutung der Kultur hinzuweisen bilden rund 200 Beschäftigte des Schauspiels und der Staatsoper vom Ballhof bis zur Marktkirche eine Menschenkette – mit Abstand zueinander und in roter Kleidung.

Dezember: Das Eliseneck muss Linden verlassen

Quelle: Katrin Kutter

Auf ein Bier – seit 1944: Hannovers Kultkneipe muss zum 1. Januar 2021 schließen und verkauft sein Inventar. „Es fühlt sich scheiße an“, sagt Gastwirt Hardy Lahmann. Denn mit dem Eliseneck, da geht auch ein Stück von Lindens Geschichte.

Dezember: Hannovers mutigster Taxifahrer fährt Einbrecher mit Beute zur Polizei

Quelle: Samantha Franson

Er hat es wieder getan: Hannovers mutigster Taxifahrer Atila Talu hat einen Einbrecher samt Beute zur Polizei gefahren. Es ist bereits das dritte Mal, dass Talu den Beamten zu Hilfe gekommen ist.

Dezember: Weihnachten naht – und alle reden über Regeln, Tests und den zweiten Lockdown

Quelle: dpa

Weihnachten in Zeiten von Corona: Kurz vor dem Fest beginnt der zweite Lockdown, und damit auch die bange Frage in den Familien, wie sie das traditionelle Beisammensein im Kreis ihrer Liebsten doch noch erleben können. Damit einher geht bei vielen der Wunsch nach einem schnellen Test vor dem Fest. Diese sind alles andere als unumstritten.

Dezember: Weihnachtsbaum vor der Marktkirche leuchtet doch

Quelle: Tim Schaarschmidt

Eigentlich wollte die Stadt in diesem Jahr auf die teure Tanne vor der Marktkirche verzichten. Doch eine Firma spendete anonym 30.000 Euro für etwas mehr Weihnachtszauber in der Altstadt – und als der Weihnachtsbaum zu Beginn des erneuten Lockdowns endlich leuchtet, offenbart sich auch der Spender und spendet so ein Stück Hoffnung mitten in der Corona-Krise.

Von Alina Stillahn