Auf einem Gehweg in den Herrenhäuser Gärten in Hannover ist ein Streit über zwei nicht angeleinte Hunde eskaliert. Eine 60-Jährige hatte die Halterin nahe der Graft am Großen Garten auf die Anleinpflicht hingewiesen, die 35-Jährige sprühte der Fußgängerin sofort Pfefferspray ins Gesicht. Außerdem beschädigte die Hundehalterin das Fahrrad des Opfers.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 15.45 Uhr gerufen. Laut Behördensprecherin Heike de Boer sprach die 60-Jährige die Hundehalterin lediglich darauf an, dass die beiden Tiere nicht angeleint sind. In der Landeshauptstadt gilt während der Brut- und Setzzeit noch bis zum 15. Juli Leinenzwang in öffentlichen Bereichen wie Parks und Grünflächen.

Zwei Spaziergängerinnen helfen der 60-Jährigen

Doch die 35-Jährige zeigte sich offenbar wenig einsichtig. „Die jüngere Frau beleidigte die 60-Jährige und attackierte sie unter anderem mit Pfefferspray“, sagt de Boer. Nachdem die Hundehalterin dann noch das Fahrrad der Frau beschädigt hatte, ging sie einfach weiter. Zwei weitere Spaziergängerinnen halfen der 60-Jährigen, ihre Augen mit Wasser auszuspülen.

Der Polizei gelang es noch, die 35-Jährige in der Nähe aufzugreifen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Gleichzeitig bitten die Ermittler um Zeugenhinweise, insbesondere von den beiden Helferinnen – diese waren nach der Unterstützung weitergegangen. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 38 17.

Von Peer Hellerling