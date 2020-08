Hannover

Zehn Jahre war Tetsushi Yonezawa alt, als er mit seiner Mutter am 6. August 1945 in der überfüllten Straßenbahn in Hiroshima unterwegs war. Genau 8.15 Uhr war es, als das Schreckliche geschah. Erst gab es einen blitzenden Lichtstrahl, dann einen ohrenbetäubenden Knall. Die Fahrgäste wurden niedergeschleudert, Glassplitter und Gegenstände flogen durch die Luft, Menschen schrien, und niemand wusste, was geschehen war. Dem Jungen und seiner Mutter gelang es, in dem Chaos zu fliehen. „Was ich dann auf der Flucht sah“, berichtet Yonezawa, „war mehr als die Hölle.“ Einstürzende Gebäude, Schwerverletzte überall, Menschen, deren Haut verbrannt war, und Menschen, die unter Trümmern begraben wurden.

Explosion nur 750 Meter entfernt

Eindringlich schildert der heute 85-Jährige, wie er als Kind den Atombombenabwurf der US-Amerikaner auf seine japanische Heimatstadt Hiroshima erlebte. Sein Bericht, zusammengefasst auf drei DIN-A4-Seiten, war am Mittwochabend im Hiroshima-Hain auf der Alten Bult zu hören – vorgetragen von zwei Mitgliedern des Hiroshima-Bündnisses Hannover, das sich alljährlich für das Gedenken an die Opfer der Atombombenexplosion einsetzt, mit der der Zweite Weltkrieg auch in Asien endete. In diesem Jahr jährt sich die Katastrophe zum 75. Mal. Ein Anlass, zu dem die rund 50 Teilnehmer der Gedenkveranstaltung Kerzen entzündeten. Aktivisten von Greenpeace Hannover haben zeitgleich mit Friedenslichtern der Opfer gedacht. Sie ließen den Platz vor der Marktkirche mit einem vier Meter großen Peace-Zeichen aus Kerzen erstrahlen.

Anzeige

Aktivisten von Greenpeace Hannover haben auf dem Platz vor der Marktkirche Friedenslichter in Form eines Peace-Zeichens entzündet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weitere HAZ+ Artikel

Tetsushi Yonezawa, der heute in Kyoto lebt, wäre am Mittwoch gern persönlich auf der Bult dabei gewesen, sagte Riho Taguchi vom Bündnis. „Im nächsten Jahr wird er aber hierher kommen“, kündigte sie an. Die gebürtige Japanerin, die seit 1996 in Hannover lebt, hat seinen Bericht übersetzt und möchte ihn mit anderen Texten zu einem Buch verarbeiten. Auch die Schilderung einer weiteren Zeitzeugin wurde bei der Veranstaltung verlesen: Fusae Maeda, heute 84 Jahre alt, überlebte den Atombombenabwurf über Nagasaki am 9. August 1945.

Musikerin Mikayo Watanabe spielt auf der traditionellen Biwa. Quelle: Tim Schaarschmidt

Forderung nach Atomwaffenverbot

Heidemarie Dann vom Hiroshima-Bündnis formulierte ihre Rede bei der Veranstaltung als dringenden Appell, Atomwaffen weltweit zu verbieten. Die Bundesregierung müsse einen bereits von 122 Staaten der Vereinten Nationen ratifizierten Vertrag unterzeichnen, fordert die Friedensgruppe. „Die Chance, einen Ausweg aus der atomaren Aufrüstungsspirale zu nutzen“ sei bisher vertan worden, sagte Dann.

Die Explosionen in Hiroshima und Nagasaki töteten mehr als 100.000 Menschen sofort – fast ausschließlich Zivilisten. An Folgeschäden starben bis Ende 1945 weitere 130.000 Menschen. Wie viele ihr Leben durch die Spätfolgen verloren haben, ist unbekannt. Yonezawa hat überlebt, seine Mutter und seine Schwester hat er durch die Tragödie verloren.

Von Juliane Kaune