Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann wünscht sich von Bürgern mehr Engagement im Kampf gegen die atomare Aufrüstung. Das machte er auf der Gedenkfeier für die Opfer des Atombombenangriffs auf Hiroshima vor 74 Jahren in der Aegidienkirche deutlich. „Momentan bewegt der Klimaschutz die Menschen sehr. Ich würde mir genauso ein starkes Engagement gegen Atombomben wünschen“, sagte Hermann. „Future ist auch Frieden.“

„Für viele ist das Thema weit weg“

Das Thema sei für viele nicht fassbar, da sie nicht unmittelbar betroffen seien, sagte der Bürgermeister. Anders sei es etwa im Rheinland-Pfalz in der Region Büchel. Auf dem dortigen Fliegerhorst lagert die USA seit 2004 Atomwaffen, die Deutschland im Zuge der sogenannten nuklearen Teilhabe – also einem Vertrag, für den gemeinsamen Einsatz von Nuklearwaffen – aufbewahrt. „Für alle anderen ist das Thema allerdings weit weg“, sagte Hermann. „Dabei könnten Atombomben die Welt zerstören.“

Ein Kranz der Erinnerung: Bürgermeister Thomas Hermann und Superintendent Thomas Höflich. Quelle: Michael Wallmüller

In seiner Rede zur Gedenkfeier blickte der Bürgermeister mit Sorge auf die aktuelle Weltpolitik: „Man kann kaum von Abrüstung sprechen, wenn 14.000 Atomwaffen die Menschheit bedrohen“, sagte er. Der Streit um das internationale Atomabkommen, das Infragestellen oder die Aufkündigung bestehender Verträge wie des INF-Vertrags sowie die stagnierenden Verhandlungen über einen Atomausstieg Nordkoreas zeigten die aktuelle Krise der nuklearen Abrüstungsbemühungen und versetzten die Welt in Angst. „Das darf nicht sein“, sagte Hermann. Als Mitglied des Netzwerkes Mayors for Peace, eines weltweiten Zusammenschlusses von Bürgermeistern für die nukleare Abrüstung, setze sich die Stadt Hannover dafür ein, das Thema bewusst zu machen und zu verdeutlichen, wie wichtig Frieden ist, sagte der Bürgermeister. Im Zuge der Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Hiroshima, die seit 36 Jahren besteht, organisiert die Landeshauptstadt zudem Jugendbegegnungen, Bürgerreisen und Kulturaustausche.

Jugendliche des Christlichen Vereins Junger Menschen bringen eine Kette aus bunten Papierkranichen in die Aegidienkirche. Quelle: Michael Wallmüller

„Wer sich um Menschen sorgt, entzündet nicht das atomare Feuer“

Superintendent Thomas Höflich fragte in seiner Rede, welche Qualifikation eine Regierung haben müsse, die ein Land mit Atomwaffen führt? Als Antwort zitierte er den japanischen Friedensaktivisten Tsutomu Yamaguchi, der als einer der wenigen sowohl den Atomangriff auf Hiroshima als auch auf Nagasaki überlebt hatte: „Nur Mütter haben die Qualifikation.“ Nur Frauen, die wüssten, wie man sich um andere Menschen kümmert und sorgt, könnten ermessen, was eine Atombombe bedeutet. Nur sie könnten die Verantwortung spüren, sagte Höflich. „Wer sich um Menschen sorgt, entzündet nicht das atomare Feuer.“

Teemeisterin und Kulturbotschafterin Hiroyo Nakamoto zeigt eine Trauer-Teezeremonie. Quelle: Michael Wallmüller

Anschließend schlugen die Redner dreimal die Friedensglocke in der Aegidienkirche an und legten schweigend einen Gedenkkranz vor dem Kreuz in der Kirche nieder. Jugendliche des Christlichen Vereins Junger Menschen brachten eine Kette aus bunten Papierkranichen mit. Teemeisterin und Kulturbotschafterin Hiroyo Nakamoto vollzog zudem eine Trauer-Teezeremonie.

Ein Tag des Gedenkens

Noch bis in den späten Abend wird am Dienstag in Hannover der Opfer des Atombombenangriffs gedacht. Bis 17 Uhr können sich Interessierte zum stillen Gebet in der Aegidienkirche treffen, wo Anhänger aller Religionen erwünscht sind. Um 17 Uhr findet dort eine multireligiöse Friedensandacht statt. Um 19 Uhr berichten Teilnehmer der Jugendfriedenskonferenz im Gobelinsaal des Neuen Rathauses von der Gedenkveranstaltung in Hiroshima. Um 20 Uhr wird dort der Film „Gebet einer Mutter“ gezeigt. Um 21.30 Uhr werden zum Gedenken Lampions auf den Maschteich gesetzt.

Der Angriff auf Hiroshima Am 6. August 1945 um 8.15 Uhr warf der US-Bomber Enola Gay die Bombe Little Boy über dem japanischen Hiroshima ab. Es handelte sich um die erste militärisch eingesetzte Atombombe. Etwa 100.000 Menschen starben sofort, weitere 200.000 Menschen starben bis 1950 an den Folgen. Radioaktive Strahlung sorgte dafür, dass das Leben in einem Kilometer Umkreis ausgelöscht wurde. Noch heute leiden viele Menschen unter den Folgen der Atombombe und der Strahlung.

Das Netzwerk Mayors for Peace Das Ziel des Netzwerkes Mayors for Peace ist die vollständige atomare Abrüstung bis 2020. Es wurde 1982 von Hiroshima gegründet. Hannover gehört dem Netzwerk von Anfang an. In Deutschland hat Mayors for Peace etwa 600 Mitglieder, weltweit treten 7500 Städte und Gemeinden aus 163 Länder für die Ziele des Bündnisses ein.

Von Lisa Neugebauer