Hannover

Der Krieg in der Ukraine ist nun auch an Hannovers Zapfsäulen angekommen. Der Angriff Russlands auf das Nachbarland hat die ohnehin hohen Spritpreise weiter explodieren lassen. „Sie befinden sich mittlerweile auf einem Allzeithoch“, berichtet ADAC-Sprecherin Christine Rettig. An der Agip-Tankstelle an der Leinstraße kostete am Mittag ein Liter Superbenzin fast 2,05 Euro pro Liter. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer zu diesem Zeitpunkt fast zwei Euro zahlen.

An der Tankstelle von Ulrich Lüttge In der Rehre in Wettbergen lag der Preis für einen Liter Super am Nachmittag bei 1,92 Euro. „Wir schwimmen ganz oben im Moment“, berichtete er. Das sorge für Frust bei den Kunden. „Die Leute mucken. Aber sie werden sich darauf einstellen müssen, dass die Preise noch weiter nach oben gehen“, prognostiziert Lüttge.

Lange Schlagen am frühen Morgen und Tanken für einen Zehner

Morgens zwischen 6 und 7 Uhr seien die Spritpreise meistens am niedrigsten. „Dann bilden sich Schlangen. Es gibt Firmen, die kommen dann gleich auf einmal mit fünf Autos vorbei und tanken diese voll“, erzählt Lüttge. Andere würden nur für einen Zehner tanken und hofften, dass die Preise bald wieder fallen. „Damit rechne ich aber nicht“, sagt Lüttge, der seine Tankstelle in Wettbergen bereits seit 1970 betreibt. Die Tankstellenbetreiber profitierten nicht von den hohen Preisen. Pächter bekämen einen Festbetrag von 0,9 Cent pro Liter. Er selbst sei Eigentümer der Tankstelle. Deshalb seien es vier Cent pro Liter.

Laut dem Mineralölverband Fuels und Energie hat der Preis für den Kraftstoff Super E10 im Bundesdurchschnitt binnen einer Woche um neun Cent auf 1,83 Euro zugelegt. Der Preis von Diesel stieg im selben Zeitraum sogar um zwölf Cent auf 1,76 Euro. Beides seien „historische Höchststände“, teilt der Verband mit. Der Steueranteil beim Benzin liege bei gut 50 Prozent, bei Diesel seien es 42 Prozent. Die CO2-Abgabe mache acht Cent pro Liter aus.

„Geopolitischer Risikoaufschlag“ – aber bisher keine Engpässe

Grund für den jüngsten Anstieg sei vor allem ein „geopolitischer Risikoaufschlag auf den Ölpreis“, der binnen kurzer Zeit auf mehr als 100 Dollar je Barrel gestiegen sei. Beim Dieselkraftstoff komme jahreszeitbedingt eine erhöhte Nachfrage hinzu, unter anderem durch im Frühjahr steigende Straßen- und Wohnungsbautätigkeit und mehr gewerbliche Fahrten mit Nutzfahrzeugen.

2021 habe der Anteil der Rohölimporte aus Russland 34 Prozent ausgemacht. Zumindest aktuell scheinen die Lieferungen von dort jedoch noch planmäßig zu verlaufen. „Aktuell verzeichnen wir einen normalen Betrieb. Das betrifft sowohl Öllieferungen, die Produktion in den Raffinerien als auch die Versorgung der Tankstellen und Heizölhändler“, erklärt der Mineralölverband. Auch laut dem Unternehmen Aral sind die Lieferketten „robust aufgestellt“, sodass nach heutigem Stand keine Versorgungsengpässe an den Tankstellen zu erwarten seien.

ADAC empfiehlt: Unnötige Autofahrten vermeiden

Der ADAC empfiehlt Autofahrern angesichts der hohen Preise unnötige Fahrten zu vermeiden und Preise zu vergleichen. Denn zwischen den Tankstellen gebe es oft spürbare Preisunterschiede. „Pendlern, die auf das Auto angewiesen sind, hilft das allerdings nicht“, sagt Sprecherin Rettig. Um diesen zu helfen, müsse die erhöhte Pendlerpauschale bereits ab dem ersten gefahrenen Kilometer gelten und nicht erst ab dem 21. Kilometer. Auch der ADAC geht davon aus, dass die Spritpreise auf ein „noch höheres Niveau“ steigen werden.

„Wir stimmen mit der Bundesregierung überein, dass jetzt erst recht eine große Energievielfalt mit Fokus auf Klimaschutz der richtige Weg ist“, sagt Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Fuels und Energie. Dazu gehörten Produktion und Import von CO2-armem Wasserstoff für Industrie, Lkw und Schiffe, mehr Biokraftstoffe für herkömmliche Pkw sowie mehr Ladesäulen für E-Autos.

Von Christian Bohnenkamp