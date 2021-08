Hannover

Wäre dieser Brauereilaster ein Pferd, dann ein kräftiger Kaltblüter. Der robuste Hanomag L 28 ist ein Auto wie eine Urgewalt. Ein Mythos auf vier Rädern. Ein Stück hannoversche Industriegeschichte mit durchgezogener Sitzbank. „Und ästhetisch gesehen ist der wunderschöne Wagen ein Schmuckstück“, schwärmt Museumsdirektor Thomas Schwark, während sein Blick über die ausladende „Alligatorschnauze“ des Fahrzeugs gleitet.

Charakteristisch: die „Alligatorschnauze“ des Hanomag L 28. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der „Diesel-Schnelllastwagen“, Erstzulassung am 1. Juli 1955, ist jetzt ein Museumsstück. Komatsu Germany hat den 50-PS-Oldtimer mit der 2,8-Liter-Maschine als Schenkung an das Historische Museum übergeben. „Wir möchten, dass er stärker genutzt wird als bei uns“, sagt Komatsu-Geschäftsführer Ingo Büscher. Zuletzt kam der frühere Brauereiwagen (Höchstgeschwindigkeit: 75 Stundenkilometer) nur noch selten zum Einsatz – bei Schützenausmärschen oder Familienfeiern.

„Auto als historische Quelle“

Das wird sich nun ändern: Während der Restaurierung des Historischen Museums soll der Hanomag als rollende Außenstelle des Hauses im Rahmen des Projekts „Geschichte unterwegs“ Hannovers Historie buchstäblich auf die Straße bringen. Untergestellt wird er zunächst in einem externen Magazin. Im zentralen Museumsdepot an der Vahrenwalder Straße, das 2023 fertig gestellt werden soll, wird es dann eine Garagenhalle für die historischen Autos des Museums geben.

Überschaubar: das Armaturenbrett des Hanomag L 28 wirkt heute eher asketisch. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Dieses Auto ist auch eine historische Quelle – ein Objekt, in dem man lesen kann“, sagt Schwark. Als Museumsstück illustriert der Wagen auch Hannovers Wiederbegründung als industrielles Zentrum nach dem Krieg. Damals war das Hanomag-Werk in Linden teils zerstört; die Produktpalette war veraltet – schließlich hatte der Betrieb Jahrelang für die Rüstung gearbeitet und keine zivilen Fahrzeuge mehr entwickelt.

Vehikel des Wirtschaftswunders: Ein Hanomag L 28 wird um 1951 mit Bierkisten beladen. Quelle: Historisches Museum Hannover

Mit geteilter Windschutzscheibe

„In dieser Situation entschloss sich die Werksleitung, auf den Bau eines neuen ,Schnelllastwagens’ zu setzen – und traf damit genau den Bedarf der Kundschaft“, erklärt Andreas Fahl, der Sammlungsleiter des Museums. „Der Hanomag L 28 wurde zu einer Ikone des Wirtschaftswunders, wie der Opel Blitz.“ Im Laufe der Jahre bekamen die Fahrzeuge eine größere Nutzlast und eine stärkere Motorisierung.

Fast unverwüstlich: Der L 28 verfügt über einen 50-PS-Motor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das völlig fahrbereite Museumsstück gehört zu dem meistgebauten 1,5-Tonnen-Modell, von dem zwischen 1950 und 1960 rund 23.000 Exemplare hergestellt wurden. Im Vergleich zu seinen Vorläufern hat der Wagen bereits vorne angeschlagene Türen und ist mit zwei Rückspiegeln auf den Kotflügeln ausgestattet.

Schnörkellos: Die Fensterkurbeln in den Türen des L 28. Quelle: Tim Schaarschmidt

Oldtimerfans können sich an Details wie der Lenkradschaltung und den archaischen Fensterkurbeln ergötzen, am Batteriehauptschalter unter dem Sitz und an der geteilten Windschutzscheibe, deren Elemente sich einzeln einen Spalt weit öffnen lassen.

Luxus: Auf den Kotflügeln hat diese Variante des L 28 zwei glänzende Rückspiegel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Über die Geschichte dieses Exemplars ist wenig bekannt. Gesichert ist, dass die Gilde-Brauerei den Wagen seit den Achtzigerjahren als Werbeträger nutzte. „Früher hatten wir einen eigenen großen Fuhrpark mit mehreren Hanomags“, sagt Gilde-PR-Managerin Juliane Lorenz.

Einst war der „Schnelllaster“ als Brauerei-Werbeträger unterwegs. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach einem Motorschaden kam der Wagen 1996 zu Komatsu-Hanomag zurück, wo er wieder aufgemöbelt wurde. Laut Tacho hat er 110.000 Kilometer gelaufen; doch wie zuverlässig das ist, weiß niemand.

Solide Mechanik: die Verschlüsse an der Ladefläche. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Für uns ist der Hanomag auch ein Geburtstagsgeschenk“, sagt Museumsdirektor Schwark. Nur, dass in diesem Fall der Jubilar auch der Schenkende ist. Im Jahr 1871 wurde die „Hannoversche Maschinenbau Aktiengesellschaft“ gegründet, vor 150 Jahren. Und das japanische Unternehmen Komatsu, das in Hannover seit 1989 das Erbe der Hanomag angetreten hat, feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. „Für uns“, sagt der Komatsu-Geschäftsführer bei der Übergabe des Autos, „ist dies schon ein besonderes Jahr.“

Von Simon Benne