Hitler statt Hannover: Polizei ermittelt nach manipulierten Einträgen auf Internet-Reiseportal

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover ermittelt in einem außergewöhnlichen Fall von Manipulation. Unbekannte sollen Einträge auf der Reiseplattform Wikitravel so verändert haben, dass der Name der Stadt Hannover immer durch den Namen Hitler ersetzt wurde. Überall, wo von Sehenswürdigkeiten und Geschichte der Landeshauptstadt zu lesen war, war statt von Hannover von Hitler die Rede.

Die Reiseplattform Wikitravel funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Onlinelexikon Wikipedia. Die Beamten gehen dem Verdacht der Datenveränderung nach. Ein Verstoß gegen den Paragrafen 303a des Strafgesetzbuches kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Bislang gibt es keinen Hinweis auf den oder die Täter

„Hitler wurde vermutlich im 11. Jahrhundert gegründet ... Der Aufstieg Hitlers begann im 17. Jahrhundert...“, mit diesen Sätzen begann der manipulierte Reiseeintrag über Niedersachsens Landeshauptstadt. Betroffen war allerdings nur die mobile Version der Website für Smartphones. Auf der Desktopversion war der Originaltext zu lesen.

So sah der manipulierte Eintrag auf der Internetplattform Wikitravel aus. Quelle: Screenshot

Einen konkreten Hinweis auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die manipulierten Einträge auf Wikitravel hatte Alexa Nietfeld entdeckt. Die Heilpraktikerin aus Hannover suchte mit ihrem Smartphone Informationen über eine Veranstaltung, um herauszufinden, ob die Idee dazu möglicherweise in Hannover entstanden war. „Bei der Suche bin ich auf Wikitravel gestoßen – vorher kannte ich diese Seite überhaupt nicht“, sagte Nietfeld der HAZ.

Als sie die Hitler-Einträge sah, war sie schockiert. „Das darf doch nicht sein, das ist ein Skandal“, sagte die Heilpraktikerin. Auf ihrer Facebook-Seite machte sie auf den Vorfall aufmerksam. Dort erhielt sie so viel Zuspruch, dass sie schließlich auch die HAZ über ihre Entdeckung informierte. „Ich kann da nicht abwarten, dass sich vielleicht jemand anderes um das Problem kümmert“, sagte Nietfeld.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall inzwischen wegen des Verdachts der Datenveränderung. Quelle: Screenshot

Der Betreiber der Internet-Reiseplattform räumt die Probleme ein. „Wir haben seit ein paar Monaten Schwierigkeiten mit einer Person oder Gruppe, die die deutsche Version unseres Online-Auftritts mit faschistischen und pornografischen Begriffen überzieht“, sagte Joel Morris von Wikitravel der HAZ. Man werde weiterhin versuchen, diese Angriffe zu blocken. Die Veränderungen im Hannover-Beitrag wurden umgehend korrigiert.

Polizei prüft, ob es bereits ähnliche Verfahren gibt

Die Ermittler der hannoverschen Polizei müssen nun zunächst herausfinden, wo die Internetplattform Wikitravel ihren Sitz hat und ob dort möglicherweise bereits ein Verfahren wegen Datenveränderung anhängig ist. „In diesem Fall würden wir unser Verfahren an die Kollegen übergeben“, sagte Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Wann diese Prüfung abgeschlossen ist und ob die Ermittlungen jemals in ein Gerichtsverfahren münden, ist bislang allerdings fraglich.

Von Tobias Morchner