Hannover

Ein durchgeschwitzter Jogger läuft in der Nachmittagssonne über den Weg am Mittellandkanal. Sein T-Shirt hat er längst ausgezogen. Gegen 17 Uhr sind es noch immer mehr als 30 Grad, und die schattigen Plätze am Ufer sind begrenzt, doch das scheint die Wenigsten zu stören. Mit Musikboxen, mitgebrachtem Essen und Getränken sonnen sich vor allem junge Menschen bei hohen Temperaturen am Kanal und genießen ihren Feierabend.

Der Mittellandkanal ist auch bei den Kleingartenbesitzerinnen und -besitzern aus der Umgebung beliebt. Ulises und sein Sohn Nuriel haben eine Parzelle in der Nähe und kommen in Badehosen für eine kleine Abkühlung vorbei. „Nuriel ist noch nie in einem Fluss oder Kanal geschwommen, heute ist es das erste Mal gewesen“, sagt Ulises stolz über seinen zwölfjährigen Sohn, der kurz darauf mit einem großen Sprung in das Wasser hüpft und einige Meter schwimmt.

Vorsicht vor den Binnenschiffen

Grundsätzlich ist das Schwimmen im Mittellandkanal erlaubt. Dennoch warnt das Schifffahrtsamt vor Risiken. Strömungen, die durch fahrende Schiffe und Schleusenvorgänge entstehen, könnten selbst für erfahrene Wassersportlerinnen und -sportler gefährlich werden. Darum sind beispielsweise Eltern angehalten, mit ihren Kindern über die Gefahren und Verbote zu sprechen.

Nicht ganz ungefährlich für Wasserfreunde ist auch der Schiffsverkehr. Weil die mehr als 100 Meter langen Binnenschiffe vom Heck aus gesteuert werden, haben die Fahrer und Fahrerinnen einen langen sogenannten toten Winkel vor sich, in dem sie Schwimmer oder auch Paddelboote nicht erkennen können.

„In meiner Wohnung ist es viel zu warm“

Abstecher vom Kleingarten: Ulises und sein Sohn Nuriel am Mittellandkanal. Quelle: Samantha Franson

Bedenkenträger sucht man am Kanal aber vergeblich. Eine Gruppe Jugendlicher kommt vorbei und sucht einen geeigneten Platz. Über ihre Handys sprechen sie sich lautstark ab – bis endlich jemand eine freie Bucht gefunden hat und die anderen aus der Gruppe zu sich lotst. Kurz darauf hört man lautes Lachen; die Jugendlichen stellen sich Ufer auf, zählen von drei herunter – und landen Sekunden später mit einem lauten Platsch im Kanal.

Rosa ist mit dem Fahrrad zum Kanal gekommen. In ihrer Wohnung in der List sei es viel zu warm, sagt die 24-Jährige. In wenigen Tagen schreibt die Ergotherapie-Auszubildende ihre Abschlussprüfungen, deswegen müsse sie dringend lernen. Am Kanal hat sie einen der wenigen schattigen Plätze unter einem Baum ergattert. In ihren Lernpausen hüpft auch sie kurz ins Wasser: „Anders ist es nicht auszuhalten“, sagt sie.

„Man muss die Containerschiffe im Blick behalten“

Ein Plätzchen in der Bucht: Daniel und Yessica aus Hannover. Quelle: Samantha Franson

Eine Bucht weiter haben auch Yessica und Daniel einen Platz gefunden, ihre Musikbox spielt leise. Die beiden kommen regelmäßig her, sagen sie. Der 35-Jährige wohnt in der List und schwimmt gerne im Kanal. „Das Wasser ist sehr sauber, weil es immer in Bewegung ist“, sagt er. Allerdings müsse man mit den Containerschiffen aufpassen, Ausschau halten und sofort an den Rand schwimmen, sollte sich eines nähern. Während er am Kanal seinen Feierabend genießt, entspannt seine Freundin Yessica in den letzten Stunden vor der Arbeit. Die 26-Jährige ist Krankenpflegerin und hat Nachtschicht.

Brückenspringen: Die Gefahren lauern unter der Wasseroberfläche

Wie Daniel sind sich die meisten Badegäste an diesem Spätnachmittag den Gefahren bewusst. Obwohl das Wasser tief genug ist, ist das Springen von Brücken verboten, weil es zu gefährlich ist. Dicht unter der Wasseroberfläche können Treibhölzer, spitze Gegenstände oder leere Flaschen treiben, die für die Springer nur schwer erkennbar sind. Auch das einfache Treiben in Booten oder auf Flößen ist nicht erlaubt, weil man mit ihnen nicht sicher manövrieren und ausweichen kann.

Die Studierenden Johannes, Kim und Marcel ihre Decken ausgebreitet. Ihre Badesachen haben sie selbstverständlich dabei. Doch statt Schwimmen steht Bräunen auf dem Plan: „Wir wollen die Sonne. Das Wasser ist recht kühl, und wir haben uns gut eingecremt“, sagt Johannes.

325 Kilometer lange Wasserstraße

Keine Lust auf Schatten: Marcel, Johannes und Kim (v.l.). Quelle: Samantha Franson

Nicht nur am Ufer, auch im Wasser ist einiges los. Im Zehn-Minuten-Takt fahren Containerschiffe im zügigen Tempo vorbei, Stand-up-Paddler balancieren auf ihren Boards, und einige Schwimmerinnen und Schwimmer nutzen den langen Kanal für ihr Training. Passieren könne beim Reinspringen nichts, sagt eine junge Frau im Vorbeischwimmen. Der Kanal sei überall über drei Meter tief, schließlich müssten ja die großen Schiffe hier durch.

Mit 325 Kilometern ist der Mittellandkanal die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland. Er verbindet den Dortmund-Ems Kanal mit der Weser, der Elbe und dem Elbe-Havel-Kanal. Im Westen liegt der erste Hafen des Mittellandkanals in Nordrhein-Westfalen, in Ibbenbüren. Über Osnabrück, Minden, Hannover und Wolfsburg führt die Wasserstraße bis nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

„Auf dem Wasser wird man am besten braun“

Spontane Tour auf dem Kanal: Stand-up-Paddel-Gruppe am Vereinshaus der Kanu-Gemeinschaft List. Quelle: Samantha Franson

Am Vereinshaus der Kanu-Gemeinschaft List lässt eine Gruppe gerade ihre Stand-up-Boards in das Wasser. Während auf der anderen Seite des schmalen Stegs junge Männer Würstchen grillen und Nudelsalat essen, machen die Paddlerinnen und Paddler ihre Bretter startklar. Handys werden in wasserdichte Hüllen gepackt, bunte, wasserfeste Beutel mit den Wertsachen mit gekonnten Handgriffen unter den Gummibändern der Boards verstaut.

Die fünf haben sich über eine Paddler-Gruppe des Kanuvereins kennengelernt und verabreden sich regelmäßig spontan für eine Tour auf dem Kanal. Je nach Laune seien sie um die zwei Stunden unterwegs, bis Anderten und zurück hätten sie es schon einige Mal geschafft, sagt Thomas. Er ist erst vor Kurzem dabei. Franzi paddelt schon etwas länger. Ein Kopfstand auf dem Board? – Kein Problem. Sie ist gern auf dem Wasser unterwegs, schließlich werde man so, am besten braun, schmunzelt sie.

Verstöße gegen Schwimmverbote kosten bis zu 200 Euro Das Schwimmen im Mittellandkanal ist zwar grundsätzlich erlaubt, trotzdem gibt es einige Einschränkungen und Verbote. Auf der Wasserstraße gelten die Regeln der Binnenschifffahrtsordnung. Wie auch Schiffe müssen sich Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Stand-up Paddler so verhalten, dass sie andere nicht gefährden. Ein Badeverbot gilt jeweils 100 Meter vor und hinter dem gesamten Schleusenbereich, einschließlich den Schleusenvorhäfen sowie ebenfalls 100 Meter vor und hinter Brücken, Liegestellen, Häfen, Pumpwerken und Wehren. Das Springen von Brücken ist ebenfalls untersagt sowie das Treibenlassen auf Booten und Flößen. Verstöße gegen die Badeverbote werden mit bis zu 200 Euro Bußgeld bestraft. In besonders schweren Fällen droht eine Strafverfolgung wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Eltern sind für den Schutz ihrer Kinder verantwortlich und müssen diese über die Risiken und Gefahren beim Schwimmen auf der Wasserstraße aufklären. Außerdem gilt auch beim Schwimmen im Mittellandkanal eine Promillegrenze von 0,5.

Von Leona Passgang