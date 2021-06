Freibäder: So kommen Sie ins kühle Nass

Etliche Freibäder haben geöffnet, teils ohne Anmeldung. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Mehrere Freibäder in Hannover sind seit Monatsbeginn wieder geöffnet. Bei den städtischen Bädern muss eine Reservierung erfolgen, bei den Vereinsbädern nicht. Das sind die Regeln:

Lister Bad, Ricklinger Bad, Hainhölzer Naturbad, Misburger Freibad: Für die vier städtischen Freibäder ist eine Anmeldung online möglich unter reservierung-baeder-hannover.de, nur Senioren dürfen sich auch telefonisch melden unter (0511) 16836313 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr). Buchungen sind maximal drei Tage im Voraus möglich, die Öffnungszeiten sind sehr unterschiedlich. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Stadt.

Annabad Kleefeld: Das vom Polizeisportverein betriebene Bad ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet (Wochenende: ab 8 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht nötig, derzeit gibt es nach Betreiberangaben keine Höchstzahl an Schwimmern. Aktuelle Informationen unter annabad.de.

RSV-Bad Leinhausen: Das vom Rasensportverein betriebene Freibad in der Elbestraße kann man ebenfalls ohne Anmeldung besuchen. Es ist geöffnet täglich von 8 bis 12.45 Uhr und von 14 bis 19.30 Uhr, zwischendurch wird gereinigt. Mehr Infos unter rsv-hannover-schwimmen.de

Maschsee-Strandbad: Das vom Unternehmen Aspria betriebene Strandbad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die DLRG führt Aufsicht. Eine Anmeldung ist derzeit nicht nötig, Informationen unter das-strandbad.de

Auch im Umland locken viele Freibäder – unsere Übersicht finden Sie hier.

Die Alternative: Hannovers Badeseen

Beliebt bei Sonnenschein: Die Ricklinger Kiesteiche. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Statt ins Freibad in den Badesee: Hannover bietet viele Alternativen für die Abkühlung im Wasser. Im Stadtgebiet Hannover sind die Ricklinger Kiesteiche als Badeseen ausgewiesen, wobei der Sieben-Meter-Teich als FKK-Teich nutzbar ist. Der bekannteste Badesee im Umland ist der Altwarmbüchener See, dort führt auch die DLRG eine Badeaufsicht. Am Steinhuder Meer locken zudem die Weiße Düne und die Badeinsel, in Garbsen der Blaue See mit seiner Wasserskianlage. Zudem gibt es mehr als ein Dutzend ausgewiesener Badeseen in der Region. Unsere HAZ-Übersicht finden Sie hier.

Diese Eisdielen haben geöffnet

Eisiges bei heißem Wetter: Hannovers Eisdielen locken. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Heiße Tage sind wie geschaffen für ein frisches Eis. Wir haben 26 Eisdielen in Hannover als Übersicht aufbereitet: mit Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Besonderheiten im Angebot. Die Tipps für Schleckermäuler finden Sie hier.

Diese Biergärten haben geöffnet

Die Biergärten haben wieder geöffnet – wie hier am Waterlooplatz. Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Endlich wieder frisch Gezapftes unter Bäumen genießen: Alle Biergärten haben wieder geöffnet. Teilweise werden dort auch die EM-Spiele übertragen. Die wichtigsten Infos zu zahlreichen Biergärten in der Region Hannover finden Sie hier.

Wassersport in Hannover

Standup-Paddeling auf der Leine. Quelle: Julian Stratenschulte (Symbolbild)

Ob Kanufahren, Standup-Paddeln oder Wasserski: In Hannover lassen sich die heißen Tage gut auch auf dem Wasser genießen. Hier die Übersicht:

Kanuverleih: Auf Leine und Ihme bieten Verleiher Kanus für Touren verschiedener Längen an. Sie sind online buchbar. Beim Kanuverleih Hannover beginnt die Preisskala bei 20 Euro pro Person für die 2,5-stündige City-Rundtour (Infos hier), Mitbewerber Leine-Erlebnis hat den gleichen Preis, veranschlagt für die Tour aber drei Stunden (Infos hier).

Standup-Paddeln: Der Biergarten Strandleben am Zusammenfluss von Ihme und Leine bietet einen Standup-Verleih mit Boards, Neoprenanzügen und Schwimmwesten (bei Bedarf für Erwachsene; Pflicht bei Minderjährigen). Die Preise gehen bei 12 Euro pro Stunde los, Reservierungen sind nicht möglich. Alle Infos gibt es hier.

Wasserski: Hannovers Wasserski-Verein hat noch nicht wieder mit den Fahrten auf der Leine begonnen. Aber in Garbsen ist die Anlage am Blauen See wieder geöffnet. Dort kann ohne Reservierung Wasserski oder Wakeboard gefahren werden – wer dennoch einen Zeitslot reservieren will, kann das hier tun. Der einstündige Slot kostet 14,50 Euro.

Die 10 schattigsten Plätze der Innenstadt

Immer ein Platz im Schatten – sogar mit Spielplatz: Der Gartenfriedhof an der Marienstraße. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Hannover bietet viele schattige Plätze, teilweise mit Erfrischungsmöglichkeit. Hier eine Übersicht.

Trammplatz: Die Steinfläche vor dem Neuen Rathaus ist zwar ein Hitzemagnet – unter den großen Platanen aber lässt es sich an heißen Tagen herrlich sitzen. Wer mag, kann sich unter der Fontäne des Bahlsen-Brunnens abkühlen. Falls alle Plätze besetzt sind, kann man in den Maschpark hinterm Rathaus ausweichen.

Passagen: Hannovers Innenstadt hat drei fast zusammenhängende Einkaufspassagen, durch die man von der Theaterstraße bis zum Kröpcke kühl spazieren kann. Los geht es in den Langenschen Höfen an der Theaterstraße, die fast unmerklich in die Galerie Luise übergehen. Von dort aus geht es über die Luisenstraße in die Kröpcke-Passage.

Gartenfriedhof: An der Marienstraße lockt einer der schönsten Friedhöfe der Stadt mit seinen Grabsteinen aus der Barockzeit und Neorenaissance. Die großen Bäume spenden Schatten – und auf der Marienstraße (einige Hundert Meter Richtung Sallstraße) gibt es eine Eisdiele.

Georgsplatz: Nahe dem Aegi bieten große Bäume zwischen Bankgebäuden Schatten, Bänke laden zum Verweilen ein. Auch dort plätschert Wasser aus kleinen Brunnen.

Eilenriede: Mehr Schatten als unter den Bäumen des Stadtwaldes gibt es nirgends in Hannovers Innenstadt. Erfrischungen werden am Milchhäuschen kredenzt, im Biergarten Lister Turm und am Kiosk Sonnenspielplatz – auch wenn der Name nicht nach Schatten klingt, liegen dort viele Bänke unter schützenden Baumwipfeln.

Spielplatz Aegidienkirche: Direkt neben der Ruine der hannoverschen Gedenkkirche liegt ein kleiner städtischer Spielplatz. Die Bänke ringsherum befinden sich weitgehend in Schattenlage.

Nikolaifriedhof: Die historische Friedhofsanlage neben dem Klagesmarkt bietet viele Schattenplätze und zudem die Ruhe, nach der man sich an heißen Tagen sehnt.

Niki-Passage: Immer etwas kühler als an der Oberfläche ist es in der unterirdischen Einkaufspassage Niki-de-St.-Phalle-Promenade zwischen Kröpcke und Raschplatz. Zum Verweilen bieten sich dort nur wenige Gelegenheiten, aber wer an heißen Tagen in der Innenstadt unterwegs ist, kann gut ins Kellergeschoss ausweichen.

Rathaus-Halle: Kühl und schattig ist es in der großen Eingangshalle des Neuen Rathauses. Dort zeigen die Stadtmodelle die Entwicklung Hannovers. Und das schöne ist: Niemand muss Eintritt zahlen.

Minigolf Eilenriede: Der kleine Minigolfplatz an der Hohenzollernstraße (etwa auf Höhe Wedekindstraße) ist im Sommer täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet – und liegt ebenfalls vollständig im Schatten.

Von Conrad von Meding