Hannover

Für manche ist es ein Genuss, für andere beschwerlich: Hannover erlebt zurzeit eine ganze Reihe von hochsommerlichen Tagen. Carola Schmidt und Kirsten Lauerwald machen das Beste daraus. Die beiden Schwestern haben sich am Maschsee getroffen und genießen auf einer schattigen Bank die leichte Brise, kühle Getränke und den Blick aufs Wasser. „Ich habe wirklich Glück, dass es jetzt in meinem Urlaub so schön ist“, schwärmt Lauerwald. Die 45-Jährige arbeitet sonst in einem Operationssaal, die Klimaanlage dort hält hohen Temperaturen nur begrenzt stand.

Carola Schmidt und Kirsten Lauerwald (von links) freuen sich, einen Schattenplatz mit Blick auf den See ergattert zu haben. Quelle: Samantha Franson

Anzeige

Doch das Arbeiten lässt sich in manchen Berufen trotz Hitze angenehm gestalten. Andreas Heitland hat seinen Laptop kurz entschlossen im Schatten einer mächtigen Platane gegenüber dem Landesmuseum aufgeklappt und das Headset aufgesetzt, sein Rad steht direkt daneben. „Hitze ist doch schön. Ich habe es einfach nicht rechtzeitig ins Homeoffice geschafft“, sagt der Projektmanager. Dann steht die Internetverbindung für die verabredete Videokonferenz mit Kollegen. Keine Zeit mehr für Fragen.

Weitere HAZ+ Artikel

Geht unter einem schattigen Baum in die Videokonferenz: Andreas Heitland. Quelle: Samantha Franson

Arbeiten mit Waschlappen

Nicole Boos dagegen kann der Hitze bei ihrer Arbeit in einer Bäckerei nicht ausweichen. „Der Ofen läuft so gut wie den ganzen Tag“, erzählt die 20-Jährige. Doch sie weiß damit umzugehen: „Ich lege mir einen nassen Lappen in den Nacken, um mich runterzukühlen.“ Freundin Vivian Öhlmann jobbt als Kellnerin in einem Restaurant, bevor sie im Herbst mit dem Studium beginnt. „Die Hitze bemerke ich beim Arbeiten kaum, weil ich dann so viele andere Sachen im Kopf habe“, sagt die 19-Jährige. Jetzt genießen die Freundinnen einen freien Tag im Park neben der Oper – im Schatten und mit Bubble-Tee.

Ein freier Tag mit Erfrischungen: Vivian Öhlmann und Nicole Boos (von links). Quelle: Samantha Franson

Francesca Zavattarelli hatte für ihren Urlaub in Hannover auf Abkühlung und milde Temperaturen gehofft. „In Italien ist es richtig heiß jetzt, wirklich schlimm“, berichtet die Jurastudentin. Allerdings macht ihr hier das feucht-warme Klima zu schaffen. Mit ihrem Freund entspannt sich die junge Frau nun auf einer Wiese im Maschpark. Jonas Haas hat sich dafür ein paar freie Tage von der Beschäftigung mit seiner Doktorarbeit abgeknapst. „Wir haben eigentlich Ausflüge geplant, auch Wandern im Harz“, erzählt der 24-Jährige. Die beiden sind sich aber noch nicht sicher, ob sie daran festhalten werden.

Entspannen statt Wandern: Jonas Haas und Francesca Zavattarelli. Quelle: Samantha Franson

Denn die Tücken der Hitzewelle hat Jonas Haas bereits zu spüren bekommen. An einem sehr langen Arbeitstag hatte der Medizinstudent wenig getrunken und das auch vor dem Schlafengehen vergessen. „Ich war am nächsten Tag richtig dehydriert, hatte schlimme Kopfschmerzen. Trinken ist echt wichtig.“

Planschen und Eisessen

Das Eis schmeckt jetzt besonders gut: Katharina Oppermann und Enkel Felix. Quelle: Samantha Franson

Abkühlung versprechen jedoch auch andere Dinge. Der dreijährige Felix hält bereits das zweite Eis des Tages in der Faust. „Kirsch mit Sahne“, sagt der Junge. Er hat im Springbrunnen auf dem Rathausplatz geplanscht, doch zum Tretbootfahren auf dem Maschsee ist es seiner Oma nun leider zu heiß. Katharina Oppermann hat für ihren Enkel dafür einen anderen Trumpf im Ärmel. „Wir fahren gleich nach Hause, wo das Planschbecken steht. Und ich glaube, es ist auch nicht das letzte Eis heute.“

Für Jette Pries und Alina Zhukova kommen die Sommertage jetzt in den Ferien gerade recht. Schwimmen, Tretbootfahren, sich im Garten sonnen – die beiden Schülerinnen finden das Wetter geradezu ideal.

Spielen im Sand macht auch bei Hitze Spaß: Der vierjährige Lenn und Alexandra Halbey. Quelle: Samantha Franson

Ihren Urlaub genießt auch Alexandra Halbey mit Sohn Lenn, der auf dem Spielplatz im Maschpark seine Spielzeuglaster durch den Sand schiebt. „Dieser schattige Platz ist ideal“,sagt die 42-Jährige. „Wir halten aber auch gerne mal die Füße in die Ihme.“ Einige Tage war auch der riesige Pool im Schrebergarten ihrer Schwester eine Attraktion, berichtet Halbey.

Einkauf trotz Hitze – und dann schnell in den Garten: Olaf und Minou Wiesner Quelle: Samantha Franson

In der City staut sich dagegen die Hitze. Minou und Olaf Wiesner wollen ihre Urlaubswoche dennoch für einen Einkaufsbummel nutzen, das Paar sucht einen Rahmen für ein Gemälde. „Es erscheint uns heute ein bisschen kühler zu sein als gestern, das wollten wir ausnutzen“, erklärt der 49-Jährige. Ansonsten verbringen sie diese hochsommerlichen Urlaubstage konsequent an einer Stelle, erzählt Minou Wiesner: „In unserem wunderschönen Garten.“

Von Bärbel Hilbig