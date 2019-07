Hannover

Endstation Hauptbahnhof: In einem Intercity der Deutschen Bahn ist am Mittwochabend kurz vor der Ankunft in Hannover die Klimaanlage ausgefallen. Die Fahrgäste mussten den Zug daraufhin wegen unerträglicher Temperaturen in einigen Abteilen verlassen und umsteigen. Das hat jetzt auf Nachfrage die Deutsche Bahn bestätigt. Demnach war der Intercity mit der Zugnummer 147 um 17.27 Uhr aus Amsterdam im Hauptbahnhof Hannover angekommen und wurde vor der Weiterfahrt nach Berlin wegen eines Teilausfalls der Klimaanlage wegen notwendiger Reparaturarbeiten vorerst aus dem Verkehr gezogen. „Der Zug ist im Bahnhof geblieben. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit nachfolgenden Intercitys fortsetzen“, sagte ein Bahnsprecher. Im Fahrplan sei es deswegen zu einer rund 60-minütigen Verspätung gekommen, bevor die Ersatzverbindungen die jeweiligen Fahrziele erreichen konnten.

Klimageräte fallen bei extremer Hitze gelegentlich aus

Klimaanlagen, die ausfallen oder nicht richtig funktionieren, kommen bei der Deutschen Bahn immer mal wieder vor. Das bestätigte der Bahnsprecher. „Die Klimaanlagen können Temperaturen bis zu 34 Grad kompensieren“, sagte er angesichts wiederkehrenden Probleme mit Klimaanlagen in Zügen der Deutschen Bahn während der derzeitigen Hitzewelle. Im Sommer 2010 waren deshalb in einem ICE schon einmal Temperaturen von mehr als 50 Grad gemessen worden. Seitdem werde Notwasser in den Zügen eingelagert, sagte der Bahnsprecher. Wenn die Technik in einzelnen Waggons versage, würden die Gäste umgesetzt – oder sie müssten im schlimmsten Fall den nächsten Zug nehmen. „Bei rund 4000 Klimaanlagen im laufenden Betrieb muss man damit rechnen, dass gelegentlich einige der Geräte wegen der Hitze ausfallen“, sagte der Sprecher.

Schon im Vorjahr Folge einer Hitzewelle: Nach dem Ausfall einer Klimaanlage in einem Zug lädt ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Hannover Mineralwasser ein. Quelle: HAZ (Archiv)

Von Ingo Rodriguez