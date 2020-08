Die Wasserversorgung ist in Deutschland grundsätzlich Aufgabe der Kommunen. Sie vergeben Konzessionen an Unternehmen, die Trinkwasser fördern und liefern wollen. Über Entnahmemengen und Aufbereitung wiederum wacht die Region Hannover als zuständige Wasserbehörde. „Wir achten unter anderem darauf, dass nicht zu stark in den Grundwasserkörper eingegriffen wird“, sagt Sprecher Klaus Abelmann.

Insgesamt sind 16 Unternehmen im Raum Hannover in der Trinkwasserversorgung tätig. Unter ihnen sind große wie Enercity, das Privatunternehmen Purena oder die Harzwasserwerke, aber auch kleinere Stadtwerke. Die Grenzen entsprechen nicht immer den politischen. Unternehmen wie Enercity sind nicht nur im kompletten Stadtgebiet Hannovers tätig, sondern auch in angrenzenden Kommunen. In anderen Städten wie etwa Neustadt oder Langenhagen gibt es mehrere Versorger, die sich das Gebiet aufteilen.