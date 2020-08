Hannover

Es wird heiß in Hannover, der Hochsommer ist da. Damit mehr Menschen in diesen Tagen sich beim Schwimmen abkühlen können, erhöht die Stadt Hannover die Besucher-Obergrenzen für Freibäder.

So darf das Lister Bad ab sofort maximal 1500 Besucherinnen und Besucher aufnehmen, bislang waren es 960 Personen. Ins Ricklinger Bad dürfen nun 1200 Menschen gleichzeitig, bislang waren es 800. Nicht oder kaum erhöht werden die Besucherkapazitäten für das Misburger Bad (750 Personen) und das Hainhölzer Bad (1000 statt 960 Personen), da die Außenflächen dieser Bäder kleiner seien und daher keine Ausweitung möglich machen würden, teilte die Stadt mit. Bereits vor einer Woche hatte das von einem Verein betriebene Annabad die Kapazitäten von 1000 auf 1500 Besucher erhöht.

Neue Regel vom Land

Vor einer Woche war die Stadt noch nicht mitgezogen, nutzt aber letztlich die gleiche rechtliche Grundlage wie das Annabad. Das niedersächsische Sozialministerium hat die vormals geltende Obergrenze von 1000 Personen gekippt und stattdessen festgelegt, dass sich die Höchstzahl der Besucher an den vorhandenen Flächen im Freibad orientieren muss. Das habe die Landesregierung der Stadt nun noch einmal bestätigt, heißt es in einer Mitteilung.

Für die Besucher sind die Wege im Lister Bad markiert, um die Infektionsgefahr zu mindern. Quelle: Samantha Franson

Bestehen bleibt aber die Reservierungspflicht: Wer schwimmen will, muss das bis zu drei Tage im Voraus online unter www.reservierung-baeder-hannover.de oder per Telefon unter der Nummer 0511-168-36313 buchen. Im Annabad gibt es keine Reservierungspflicht, es kann einem aber dafür passieren, dass man an der Kasse abgewiesen wird und warten muss, wenn das Bad schon voll ist.

Bäder nicht überfüllt

Durch die höheren Zahlen werden die Bäder nach wie vor nicht überfüllt sein. Zum Vergleich: Das Annabad lässt nun maximal 1500 Personen zu. In früheren Jahren konnten es an sonnigen Tagen auch mal 8000 Menschen werden. Allerdings ist unter Corona-Pandemiebedingungen auch der Betrieb im Bad eingeschränkt: So ist der Besucher an ein festes Zeitfenster gebunden, außerdem darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig ins Becken.

Von Heiko Randermann