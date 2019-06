Der 51-Jährige, der am Mittwochnachmittag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Groß-Buchholz schwer verletzt worden war, ist tot. Wie die Polizei mitteilt, erlag er am Montagnachmittag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für den Brand konnte die Polizei nicht mehr feststellen.