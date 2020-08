Hannover

Sommer, Sonne und eine Hitze, die nur im Freibad erträglich wird – das haben sich an diesem Sonnabend viele Hannoveraner gedacht. Bereits um 11 Uhr war im Annabad die zulässige Höchstzahl von 1500 Besuchern erreicht, und auch die städtischen Freibäder waren restlos ausgebucht. Doch während die Freibäder ihre Besucherzahl wegen der Corona-Pandemie beschränken müssen, herrscht an den Ricklinger Kiesteichen zum Teil dichtes Gedränge. „Corona? Das ist doch eigentlich vorbei“, sagt ein junger Mann, der sich mit einer Freundesgruppe am Dreiecksteich niedergelassen hat.

Badegäste warten, um ins Becken zu kommen. Die Zahl der Schwimmer ist wegen Corona begrenzt. Quelle: Samantha Franson

Anzeige

Am Eingang zum Lister Bad geht es schnell

In den Freibädern wird schon beim Einlass kontrolliert, ob es nicht zu voll wird. In den städtischen Bädern müssen Besucher zuvor im Internet ein Ticket und damit ein Zeitfenster buchen. Am Eingang geht es dann schnell. Ein Kontrolleur scannt die QR-Codes auf den Tickets und winkt die Gäste durch. „Leider musste ich heute viele Familien abweisen, die spontan zu uns wollten“, sagt der Pförtner des Lister Bads. Das tue ihm in der Seele weh. 1500 Gäste dürfen sich gleichzeitig im Lister Bad aufhalten. An heißen Sommertagen des vergangenen Jahres tummelten sich bis zu 10.000 Besucher in dem beliebten Freibad am Mittellandkanal.

Weitere HAZ+ Artikel

Auf den Liegewiesen ist noch viel Platz – Timo Bester genießt es. Quelle: Samantha Franson

Rasensprenger verschafft Abkühlung

Einen Vorteil hat die Corona-Beschränkung: Auf den Liegewiesen findet sich in jedem Fall ein freies Plätzchen. „Ich kann mich hier richtig entspannen, und habe auch den Eindruck, dass die Abläufe gut organisiert sind“, sagt Timo Bester, der es sich mit Liegestuhl und Buch auf einem Rasenstück gemütlich gemacht hat. Tatsächlich sind die Badmitarbeiter auch auf dem Gelände stets wachsam und achten darauf, dass nicht zu viele Menschen in den Becken planschen.

Warteschlangen am Beckenrand

Maximal 64 Schwimmer dürfen im großen Becken ihre Bahnen ziehen, im Nichtschwimmerbereich sind 76 Badegäste zugelassen. „Die Kollegen kontrollieren mit einem Zählgerät, wie viele sich im Wasser befinden“, sagt Schichtleiter Julius Kruse. Sind die Becken voll, müssen die Badegäste warten, und es bilden sich Schlangen am Beckenrand. „Beim Nichtschwimmerbereich musste mein Kind bestimmt 15 Minuten anstehen“, sagt Sena Aberkan. Um den Kindern außerhalb der Becken eine Abkühlung zu verschaffen, schalten die Badmitarbeiter Rasensprenger auf einer Wiese an.

Vor dem Eingang zum Annabad warten etliche Besucher. Quelle: Samantha Franson

Noch viel Platz im Annabad

Das Annabad verzichtet auf eine Voranmeldung, achtet aber ebenfalls auf eine Höchstzahl von 1500 Gästen. Das bedeutet: Ist die Maximalzahl erreicht, dürfen nur so viele Menschen hineingelassen werden wie hinausgehen. „Wir sind aber flexibel und lassen auch ein paar Kinder mehr hinein, wenn sie zu größeren Familien gehören“, sagt Badsprecher Florian Lange. Denn im Grunde sei das Badgelände mit 27.000 Quadratmetern so groß, dass deutlich mehr als 1500 Gäste Platz fänden und die Abstandsregeln noch immer eingehalten werden könnten.

Lesen Sie auch: Freibäder in Hannover dürfen mehr Besucher empfangen

Martin Klingebiel und Pia Bittbold warten seit eineinhalb Stunden auf den Einlass ins Annabad. Quelle: Samantha Franson

Gäste warten eineinhalb Stunden

Am frühen Nachmittag zieht sich die Warteschlange vor dem Eingang des Annabads bereits ein gutes Stück die Anfahrtsstraße hinauf. „Wir stehen schon seit eineinhalb Stunden an“, sagt Martin Klingebiel, dem noch ein paar Meter bis zum Kassenhäuschen fehlen. Er will den Rest des Tages in dem Freibad verbringen. „Dann lohnt sich die Warterei“, meint er.

Laila und Matti Göbel genießen den Sommerspaß im Annabad. Quelle: Samantha Franson

Laila und Matti Göbel sind Stammgäste im Annabad. Die Corona-Bestimmungen empfinden sie nicht als große Einschränkung. „Wir mussten lange anstehen, aber drinnen ist es eigentlich wie immer“, sagt Laila. Ein paar Veränderungen gibt es aber schon: Die Wasserrutsche ist geschlossen, Absperrbänder rund ums Becken verhindern, dass die Menschen vom Rand ins Wasser hüpfen. Dafür bleibt auf den Liegewiesen viel Platz. „Im vergangenen Jahr hatten wir an einem Tag einen Höchststand von 13.000 Gästen“, berichtet Badsprecher Lange. Damals sei kaum noch Rasen sichtbar gewesen.

Lesen Sie auch: Das sind die Freibäder in Hannover und im Umland

An den Ricklinger Teichen wird es schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten. Quelle: Andreas Schinkel

Gedränge an Ricklinger Teichen

Ganz so schlimm ist es an den Ricklinger Kiesteichen nicht, dennoch liegen die Menschen zum Teil in großen Gruppen dicht beieinander. Manche haben kleine Tische mit Pappbechern aufgestellt, um das beliebte Trinkspiel Bierpong zu spielen. Abstandsregeln? Viele zucken die Achseln und grinsen. Christian Blanz will da nicht mitmachen. Der Informatik-Student hat sich zusammen mit seinem Kumpel etwas abseits niedergelassen. „Wir haben einen eigenen Sonnenschirm mitgebracht, um nicht dicht gedrängt mit anderen unter einem Baum sitzen zu müssen“, sagt er. Auf die Corona-Regeln müsse man auch am Badesee achten.

Lesen Sie auch: Das sind die Badeseen in der Region Hannover

Von Andreas Schinkel