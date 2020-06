Hochbahnsteig in Linden-Nord - Entscheidung vertagt: Warten auf Hochbahnsteige in Linden-Nord dauert an

Eigentlich sollte der Bezirksrat Linden-Limmer jetzt über den geplanten Hochbahnsteig an der Ungerstraße abstimmen. Doch die Politiker sehen weiteren Diskussionsbedarf – das Votum wurde vertagt.