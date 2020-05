Herr Prof. von Helden, wie geht die Hochschule Hannover mit der Schließung der Hochschulräume im Lockdown um?

Wir waren bereits voll im Betrieb, das Sommersemester hatte begonnen. Nach zwei Wochen mussten wir unsere Lehre plötzlich auf Distanzlernen umstellen. Aber das Umschalten geht nicht einfach so auf Knopfdruck. Hinter guter Lehre steht eine didaktische Idee, die sich oft nicht auf digitale Angebote übertragen lässt.

Wo hakt es bei der digitalen Lehre?

Alle Hochschulmitglieder sind mit großem Engagement mitgezogen, sodass wir innerhalb von kurzer Zeit 75 Prozent der Lehrveranstaltungen digital anbieten konnten. Aber die praktische Arbeit in Laboren und Werkstätten lässt sich nicht ersetzen. Und auch in sozialwissenschaftlichen Studiengängen wie Soziale Arbeit müssen die Studierenden Beratungsgespräche in Präsenz trainieren. Das führen wir unter Beachtung der Abstandsregeln jetzt wieder ein.

Teilen Sie die Sorge, dass nun vermehrt Studenten aufgeben, weil der unmittelbare Kontakt zu den Dozenten fehlt?

Je mehr wir digitalisieren, desto höher ist die Gefahr. Es ist bekannt, dass Studierende an klassischen Hochschulen ihr Studium deutlich häufiger erfolgreich abschließen als Eingeschriebene an Fernuniversitäten. Die Präsenzlehre bleibt unser Herzstück. Wir wissen doch alle, dass wir die direkte Begegnung nicht ersetzen können.

Dennoch soll jetzt mehr Geld in die Digitalisierung der Hochschulen fließen. Wie passt das zusammen?

Wie notwendig die Digitalisierung ist, haben wir jetzt schmerzlich erfahren. Wir haben unglaublich improvisieren müssen, was unter dem Strich gut funktioniert hat, aber es war bei Weitem nicht ideal. Wenn wir die Angebote gut machen wollen, müssen wir das systematisch angehen. Denn wir wollen die Studierenden auch in digitalen Formaten begleiten. Deshalb sind wir froh, dass die Volkswagen-Stiftung ein Sofortprogramm startet. Der Bedarf ist aber deutlich höher, das Land muss erheblich investieren.

Dient die Digitalisierung vor allem als Rettungsanker für Notfälle?

Nein, manches lässt sich in guten digitalen Lehrformaten auch besser vermitteln. Ein Beispiel sind animierte Präsentationen, die Zusammenhänge vor Augen führen. Digitale Materialien bieten außerdem den enormen Vorteil, dass sie unabhängig von Zeit und Ort verfügbar sind. Wichtig ist aber für die Zukunft, dass wir Präsenzlehre mit digitalen Formaten intelligent mischen.

Ist die direkte Begegnung an einer Fachhochschule noch einmal besonders wichtig?

In Vielfalt und soziale Öffnung haben wir in meiner ersten Amtszeit viel investiert. Wir wollen Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien zum Studienerfolg verhelfen. Unsere Studierenden kommen auch über den zweiten Bildungsweg oder teils ohne Abitur oder Fachabitur direkt aus dem Berufsleben. Deshalb ist eine persönliche Beratung so wichtig. Dabei hilft, dass unsere Professoren alle Lehrveranstaltungen selbst geben und meist die Studierenden mit Namen kennen.

Von Bärbel Hilbig