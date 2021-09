Hannover

Über eines kann Professorin Andrea Siebert-Raths sich richtig ärgern. Wenn Leute hören, dass eine Imbiss-Schale aus Biokunststoff besteht und sie dann guten Gewissens wegwerfen. Denn Bio, das müsste sich doch kompostieren lassen. Doch so einfach ist das nicht. „Wir müssen auch diese Kunststoffe recyceln, damit wir sie nachhaltig einsetzen“, erklärt die 43-Jährige.

Siebert-Raths leitet seit drei Jahren das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover (HsH). Sie will angesichts knapper Rohstoffe und wachsender Müllberge das Recycling voranbringen. Mit einem Start-up hat das Institut Mehrwegschalen für Essen To-Go entwickelt. Bisher noch aus konventionellem Kunststoff. In einem nächsten Schritt sollen nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz kommen.

Mehrwegschalen fürs Essen To-Go

Das HsH-Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe experimentiert gemeinsam mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum Hofzet an neuen Materialien. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Unser Ziel ist, dass die Schale wieder und wieder zur Schale wird“, erläutert die Wissenschaftlerin. Denn ein Wiederverwerten als minderwertiger Kunststoff oder das Verbrennen sind die schlechtere Lösung. Doch vorher soll der Lebenszyklus des Behälters so weit wie möglich ausgedehnt werden trotz häufiger Reinigung bei hohen Temperaturen. „Wir untersuchen jetzt, wie lange die Schale das schafft.“ 

Für solche Tests betreibt das Institut gemeinsam mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum für Holzfaserforschung Hofzet eine große Maschinenhalle auf dem Hochschul-Campus in Ahlem. Beide Einrichtungen arbeiten eng zusammen, ab Oktober übernimmt Siebert-Raths auch die Leitung der Fraunhofer-Dependance, das Mutterhaus liegt in Braunschweig.

Produkte sollen lange halten

Die Maschinenhalle in Ahlem ist komplett für die Kunststoffproduktion ausgerüstet: Techniker Daniel Boese am Extruder. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Mitarbeiter beider Einrichtungen prüfen für Firmen, wie lange ein Material die notwendigen Eigenschaften behält. Teils läuft das über Simulationen am Rechner. „Wir weisen die Qualität nach, das ist in diesem Fall für die Lebensmittelsicherheit wichtig“, erläutert die Professorin. Das Institut für Biokunststoffe arbeitet in seinen Projekten eng mit Industrieunternehmen zusammen.

Wenn es um Recycling geht, untersucht das Institut, wie leistungsfähig ein Material noch ist und wo es wieder zum Einsatz kommen kann. Die Umwandlung von Plastikflaschen in Fleecepullis sieht Siebert-Raths dabei kritisch. „Wir sehen Kunststoff als Wertstoff an. Wenn er für die Kleiderproduktion aus einem Kreislauf herausgezogen wird, endet die Wiederverwertung.“

Die Europäische Union hat vor drei Jahren einen wesentlich strengeren Umgang mit Plastik beschlossen. Der Verbrauch soll zum Schutz der Umwelt stark sinken, außerdem ist die Wiederverwertung das Ziel.

Echtes Recycling ist das Ziel

Ein Problem dabei: Viele Verbraucher schrecken vor recyceltem Kunststoff zurück. Auch damit beschäftigen sich Siebert-Raths und ihr Team. „Wir wollen die Scheu nehmen, indem wir bei Produktentwicklungen Umfragen machen und Kunden einbeziehen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kunststoff auf Pflanzenbasis macht dabei aktuell aber nur 1,5 Prozent der gesamten Produktion in Deutschland aus. Damit diese Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln treten, experimentieren die Leute in Ahlem auch mit Abfall. „Der Idealfall sind Reststoffe, die sowieso anfallen“, sagt die Institutsleiterin. Das können alte Schnüre aus Naturfasern sein oder selbst Kaffeesatz.

Von Bärbel Hilbig