Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) trauert um Prof. Klaus Alexander. Der frühere Rektor der Hochschule war am 28. Dezember vergangenen Jahres im Alter von 87 Jahren gestorben. „Professor Alexander war ein Mann der ersten Stunde. Als Rektor und Dekan hat er die Geschicke der Medizinischen Hochschule Hannover mit bestimmt“, betont MHH-Präsident Michael Manns. Alexander hatte 1975 die Angiologie an der MHH aufgebaut, die sich mit Erkrankungen an Arterien, Venen und Lymphgefäßen beschäftigt. Als Gründungsdirektor leitete er die Abteilung 22 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im September 1997.

Alexander leitete die MHH von 1985 bis 1989

Die MHH selbst ist 1965 gegründet worden. Alexander gehörte der Hochschule ab 1965 insgesamt 32 Jahre lang an. Das Konzil der MHH wählte ihn zum 1. April 1985 und noch einmal zum 1. April 1987 zum Rektor der Hochschule. In seinen beiden Amtszeiten konnte die MHH die Grundlagenforschung ausweiten. Wichtiges Beispiel ist die Gründung der Abteilung Molekularbiologie, heute Institut für Molekularbiologie. Außerdem gelang es Alexander, mit der Neugründung der Abteilung Geschichte der Medizin – heute ein MHH-Institut –, die rein naturwissenschaftliche Ausbildung um geisteswissenschaftliche Gebiete zu erweitern. Sein dritter Schwerpunkt war die Festigung der Patientenversorgung. Am 1. April 1989 übergab er die Leitung der MHH an Professor Heinz Hundeshagen, der bereits sein Vorgänger gewesen war.

Klaus Alexander stammte aus Mannheim, er studierte Germanistik und Medizin. Als wissenschaftlicher Assistent arbeitete er in Heidelberg, Darmstadt und Marburg, ehe er am 1. Mai 1965 an die MHH kam und 1972 zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde. Von 1973 bis 1976 war er als Dekan für studentische Angelegenheiten tätig. Ab 1975 leitete Alexander die Krankenabteilung II der Medizinischen Klinik am Krankenhaus Oststadt und wurde zeitgleich Professor für Innere Medizin und Angiologie.

