Hannover

Müssen Studierende angesichts der steigenden Corona-Zahlen bald wieder allein zu Hause vor dem Bildschirm sitzen? Die Leibniz-Universität Hannover will das nach drei Semestern Onlinelehre möglichst vermeiden. Ob ihr das gelingt, ist allerdings noch völlig offen. „Der weit überwiegende Teil unserer Studierenden wünscht sich Lehre in Präsenz, soziales Miteinander an der Uni und Austausch untereinander“, betont Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen.

Die niedersächsischen Hochschulen haben von der Landesregierung allerdings nur einen Aufschub bekommen, viel mehr aber auch nicht. Für eine Übergangszeit bis 21. Dezember dürfen die Unis für ihre Studierenden weiter Seminare und Vorlesungen vor Ort anbieten. Das Land hatte jetzt seine Corona-Verordnung verschärft. Wo die Unis sich dabei wiederfinden, ist aber nicht ausformuliert.

3 G an Unis ist nur „vorübergehend geduldet“

Im Wege einer „vorübergehenden Duldung“, wie das Wissenschaftsministerium es danach in einer Pressemitteilung formulierte, ist die Lehre in Präsenz für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete jetzt zunächst noch möglich. Dabei verfährt das Land in Anlehnung an die Regelung für Berufsschulen. Das Ministerium rät den Hochschulen aber dazu, Vorkehrungen für einen zeitnahen Wechsel in den 2-G-Betrieb mit Hybridveranstaltungen zu treffen.

Im Landtag stößt dieses schwammige Vorgehen auf Kritik. „Wir brauchen endlich einen Hochschulparagrafen in der Corona-Verordnung, der den Hochschulen Rechtssicherheit über das gesamte Wintersemester 2021/2022 hinweg gibt. Wir wollen zuverlässig 3 G, um vor allem kleinere Seminare in Präsenz abzusichern“, fordert Lars Alt, hochschulpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.

Zu 96 Prozent Präsenzlehre

An der Leibniz-Universität können geimpfte oder genesene Studierende sich Bändchen holen. Das erleichtert die 3-G-Zugangskontrollen. Quelle: Katrin Kutter

Die Leibniz-Uni hat als eine von wenigen Hochschulen in Deutschland mit Start des Wintersemesters ihren Betrieb wieder zu 96 Prozent auf Präsenzlehre ausgerichtet – mit Eingangskontrollen, Testzentrum und Maskenpflicht. „Ein reines 2-G-Modell wirft rechtliche Fragen auf, beispielsweise in Hinblick auf die für das Studium notwendigen Laborpraktika, von denen nicht Geimpfte ausgeschlossen würden“, sagt Sprecherin von Münchhausen.

Bereits jetzt bieten einige Dozentinnen und Dozenten an der Leibniz-Uni hybride Lehrveranstaltungen an. Studierende lernen dabei vor Ort, können stattdessen aber auch Vorlesungsaufzeichnungen aus den vorherigen Semestern nutzen, auf schriftliches Material zurückgreifen oder das Seminar am Bildschirm mitverfolgen.

Doch ist das gleichwertig? Wäre es rechtlich haltbar, wenn Geimpfte in Seminar oder Vorlesung diskutieren und Ungeimpfte nur Unterlagen bekommen oder eine Videoaufzeichnung vom Vorjahr? Und ist es organisatorisch machbar, jede einzelne Veranstaltung hybrid, also in Präsenz für die einen, online für die anderen anzubieten?

Wie viele ihrer Studierenden geimpft sind, hat die Leibniz-Uni nicht erhoben. Sie geht von ähnlichen Zahlen wie an anderen Hochschulen aus, wo die Impfquote bei 85 Prozent liegen soll.

Tiho-Vorlesungen gibt es nur online

An der Tiho lernen Studierende im Labor, wie sie eine Wunde vernähen. Diese praktischen Übungen lassen sich nicht in die Online-Lehre verlagern. Quelle: Katrin Kutter

Die Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho) rechnet nicht mit einer größeren Umstellung ihres Lehrbetriebs. Sie hat ihre Vorlesungen die ganze Zeit über ausschließlich online veranstaltet. Nur für die Erstsemester liefen alle Veranstaltungen im ersten Monat des Wintersemesters in Präsenz, damit die Neuen sich kennenlernen.

Seminare und Übungen finden in verkleinerten Gruppen von vier bis 50 Studierenden statt. Die Tiho sieht hier keinen Spielraum für weitere Einschränkungen. „Unsere Studierenden müssen praktische Übungen machen, sie müssen am Tier und im Labor arbeiten“, betont Sprecherin Sonja von Bredthorst.

Zumal die Impfquote unter den Studierenden an der Tiho bei erstaunlichen 98,5 Prozent liegt. „Darauf sind wir stolz“, sagt von Bredthorst. In den Seminaren tragen die Teilnehmer Maske und halten Abstand.

Hochschule Hannover: Ungeimpfte nicht ausschließen

Die Hochschule Hannover (HsH) schätzt anhand ihrer Einlasskontrollen, dass mehr als 90 Prozent der Studierenden geimpft sind. Dennoch dürften Verschärfungen Ungeimpfte nicht benachteiligen. „Wir sehen uns in der Verpflichtung, allen Studierenden unabhängig von ihrem Impfstatus eine gleichwertige Teilhabe und damit letztlich den Studienerfolg zu ermöglichen“, sagt Sprecherin Britta Lehradt.

Die HsH bietet viele Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteil. Ungeimpfte müssten dafür zwingend die Möglichkeit der Präsenzteilnahme haben. Bei anderen Seminaren und Vorlesungen spiele die Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden eine entscheidende Rolle. Das lasse sich für Onlineteilnehmer nicht gleichwertig gewährleisten. Die HsH würde in diesen Fällen deshalb auf Onlineformate für alle setzen.

Falls es zu einer 2-G-plus-Regelung an den Hochschulen kommt, bliebe nur die Onlinelehre. Der Aufwand für tägliche Testangebote für alle Studierenden übersteigt die Möglichkeiten der Hochschule.

Von Bärbel Hilbig