Der Sanierungsstau an Niedersachsens Hochschulen ist gewaltig – und wirkt sich negativ auf Forschung und Lehre aus. „Die Leibniz-Universität erhält durch das Land seit rund 15 Jahren nur einen Bruchteil der für den laufenden Bauunterhalt und Sanierungen notwendigen Mittel“, erklärt Sprecherin Mechtild von Münchhausen. Um trotzdem die dringendsten Arbeiten sowie den vorgeschriebenen Brandschutz zu finanzieren, müsse die Leibniz-Universität pro Jahr erhebliche Mittel im zweistelligen Millionenbereich aus dem Etat verwenden, der eigentlich für Forschung und Lehre vorgesehen ist. Das bedeutet, dass Professuren oder Mitarbeiterstellen zeitweilig unbesetzt bleiben, damit die Uni das Geld in den Bauetat umlenken kann.

4,3 Milliarden Euro fehlen landesweit

Ein Gutachten der Landeshochschulkonferenz listet jetzt landesweit einen Bedarf von 4,3 Milliarden Euro auf. Allein der Leibniz-Uni fehlen rund 833 Millionen Euro für den Baubereich (Stand 2019). Dabei schlägt der reine Sanierungsstau mit 409 Millionen Euro zu Buche. Darüber hinaus beziffert die Uni die Kosten für ausstehende Modernisierungen und die Anpassung von Gebäuden an neue Nutzer mit 167 Millionen Euro. Für die Erweiterung des Bestands veranschlagt sie 255 Millionen Euro.

Die Unterfinanzierung bei Erhalt und Erweiterung ihrer Gebäude trifft aber alle Hochschulen. Die Hochschule für Musik, Theater und Medien hat 97 Millionen Euro Bedarf angemeldet, die Hochschule Hannover 85 Millionen, an der Tierärztlichen Hochschule Hannover liegt die Lücke bei 92 Millionen. Für den Klinikneubau an der Medizinische Hochschule Hannover hat das Land Niedersachsen ein Sondervermögen gebildet.

Bröckelnde Fassaden und eine schlechte Infrastruktur wirken sich auch negativ auf die Attraktivität einer Hochschule für qualifizierte Forscher und Studierende aus, davon geht man an der Leibniz-Uni aus. „Wir wollen neben inhaltlicher Qualität auch intakte Gebäude bieten, in denen alle Angehörigen der Universität gern Zeit verbringen“, betont von Münchhausen. Die Uni will ihre Wettbewerbsfähigkeit deshalb mittelfristig mit Neubauten für Optische Technologien, Molekularbiologie oder auch Informatik/ Digitalisierung verstärken.

Sanierung der Mensa steht seit Jahren aus

Zum Alltag gehört aber die bröckelnde Fassade des Uni-Hochhauses für Ingenieurwissenschaften in der Appelstraße. Damit keine Platten hinabstürzen, ist das Gebäude seit Ende 2018 mit einem Netz umspannt, das die Institutsräume verschattet. Das Land hat die rund 30 Millionen Euro teure Sanierung zugesagt. Die Planungen laufen, im Frühjahr 2022 beginnt die Sanierung. Dagegen steht die Grundsanierung der überdimensionierten Hauptmensa seit vielen Jahren aus. Angenommene Kosten: gut 43 Millionen Euro.

Insgesamt nutzt die Uni rund 166 Gebäude aus unterschiedlichen Epochen, 55 Prozent entstanden zwischen 1950 und 1980 und sind inzwischen stark sanierungsbedürftig. Ein Großteil steht unter Denkmalschutz.

Das Wissenschaftsministerium bezeichnet den großen Investitions- und Sanierungsstau als „größte Herausforderung der niedersächsischen Hochschulpolitik“. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 hat das Land 120 Millionen Euro für die energetische Sanierung von Hochschulgebäuden eingeplant, das kommt auch der Leibniz-Uni zugute.

