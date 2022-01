Hannover

Kostenlose Tampons und Binden soll es auch an Hannovers Hochschulen geben. Diese Forderung kommt jetzt von den Studierendenparlamenten der Leibniz-Universität und der Hochschule Hannover. Kürzlich hat der Stadtschülerrat Menstruationsartikel auf Schultoiletten gefordert. Die Studierenden unterstützen das und verlangen ebenfalls eine Gratis-Ausstattung in allen Sanitäranlagen auf den Hochschulgeländen.

„Periodenarmut hört im Studium nicht auf. Dass bei Studis am Ende des Monats das Geld knapp werden kann, ist bekannt. Der regelmäßige Kauf von Periodenprodukten ist eine weitere Belastung“, sagt Daaje Oldewurtel, Vize-Präsidentin des Studierendenrates der Leibniz-Uni.

Tampons fehlen, wenn die Periode plötzlich kommt

Oft sind Tampons nicht zur Hand, wenn die Periode plötzlich einsetzt. Kostenlose Produkte auf öffentlichen Toiletten könnten helfen. Quelle: Norbert Millauer/ddp

Im Leben von Frauen verursacht die Periode unweigerlich hohe Kosten. Frei zur Verfügung gestellte Menstruationsprodukte könnten deshalb eine große Entlastung sein, argumentieren die Studenten. Und das nicht nur finanziell. „Der Zeitpunkt, zu dem die Periode eintritt, kann nicht immer vorhergesehen werden. Wenn Betroffenen in dieser Situation keine geeigneten Produkte zur Verfügung stehen, führt das schnell zu einer unangenehmen Situation“, sagt Oldewurtel.

Die Studenten gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie fordern selbst auf Herrentoiletten Tampons und Binden. Denn auch Männer, die als Frau geboren wurden, können menstruieren.

In der Gleichstellungskommission der Hochschule Hannover haben die Studis ihr Anliegen bereits vorgestellt. Sie wurden gebeten, ihren Vorschlag genauer auszuarbeiten. „Für uns ist das eine Frage der Finanzierung und der Rahmenbedingungen“, sagt eine Sprecherin. Denkbar sei auch ein Test an einem Standort der Hochschule.

Dresden: Gratis-Tampons in öffentlichen Gebäuden

Der Stadtrat in Dresden hat vor einem halben Jahr beschlossen, dass in den Toiletten öffentlicher Gebäude sowie in Schulen gratis Binden und Tampons bereitstehen. Die Stadt rechnet mit jährlich 250.000 bis 500.000 Euro Kosten. Die Befürworter argumentieren damit, dass ja auch Toilettenpapier zur Verfügung gestellt wird.

Noch genereller ging das schottische Parlament das Problem an. Es entschied bereits Ende 2020, dass Frauen Menstruationsartikel generell kostenlos bekommen. Schätzungen gehen davon aus, dass Frauen für diesen Bedarf rund 550 Euro im Jahr ausgeben müssen. Das summiert sich in Laufe des Lebens auf mehr als 20.000 Euro.

Von Bärbel Hilbig