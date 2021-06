Hochschulen in Hannover - Wann dürfen Studierende in Hannover an die Uni zurück?

Droht im Herbst ein neues Online-Semester? Die Uni Göttingen macht ihren Studis deshalb ein Impfangebot. Die Leibniz-Uni und die Hochschule Hannover hoffen auf Präsenzlehre im Wintersemester.