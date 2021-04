Frau Maurer, für die Studierenden beginnt jetzt das dritte Semester im Online-Studium, ohne Begegnung mit Mitstudenten und Dozenten. Drei Semester – das ist die Hälfte eines Bachelorstudiums. Wie wirkt sich das aus?

Das ist für alle Studierenden schwer. Bis auf die sehr kleine Gruppe der stark sozial Ängstlichen stöhnen alle, dass sie weiter auf Distanz studieren müssen. Es fehlt der Kontakt untereinander, das gemeinsame Lernen, der Kontakt mit den Lehrenden. Den ganzen spontanen Austausch gibt es nicht mehr, die Begegnung auf dem Campus, in der Mensa, in den Vorlesungen, wo nach rechts und links gequatscht wurde. Das ist alles weg.

Corona an der Hochschule: Studienanfänger bleiben isoliert

Das ist sicher für die Anfänger besonders schwierig?

Studierende, die im Wintersemester 2019/20 begonnen haben, konnten ihre Mitstudierenden zumindest noch kurz kennenlernen. Seit einem Jahr gibt es aber gar kein studentisches Leben mehr. Die Anfänger seit dem Sommersemester 2020 wissen nicht, was ein normaler studentischer Alltag wäre. Studierende, die vorher schon gut in ihrem Fach vernetzt waren, haben verstanden, dass sie sich auch in digitalen Lerngruppen treffen können. Auch wenn sie sagen, dass die Ergebnisse nicht so gut sind wie bei der direkten Begegnung. Aber die Jüngeren sind meist nach wie vor allein. Sie tun mir wirklich leid. Es werden ganze Altersgruppen zu Einzelkämpfern.

Christiane Maurer. Quelle: Samantha Franson

Zur Person Christiane Maurer leitet seit rund zehn Jahren die Psychologisch-Therapeutische Beratung für Studierende (PTB) an der Leibniz-Universität. Die 47-Jährige ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Mit ihrem Team berät Maurer rund 1000 deutsche und internationale Studierende pro Jahr – bei persönlichen und studienbedingten Problemen, Störungen, Krisen und Konflikten. Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Studierende aller Hochschulen in Hannover – das sind rund 48.000 Menschen.

Zum Studium gehört das gemeinsame Arbeiten. Was passiert jetzt?

Ja, der Austausch, die Diskussion ist die Grundidee von Seminaren. In vielen Studiengängen schaffen die Studierenden die Anforderungen nur, wenn sie sich zu Lerngruppen zusammenfinden und durch gemeinsames Nachdenken zu Lösungen kommen. Vielen fehlt das jetzt. Man könnte denken, dass das Gespräch online leichter fällt, weil die Situation anonymer ist. Aber tatsächlich sind die Hürden viel höher.

Hören Sie von Anfängern, die das Studium wieder aufgeben?

Das kann ich nicht überblicken. Aber ich sprach kürzlich mit einer Chemiestudentin, die sehr gut zu sein scheint. Sie hat die schweren Klausuren im ersten Semester alle geschafft. Aber ihr Selbstbild war total erschüttert, weil die Noten nicht so gut waren wie in der Schulzeit. Dabei geht es allen in dem Fach so. Es ist ein echter Erfolg, die Prüfungen überhaupt zu bestehen. Sie konnte das gar nicht einordnen und eine realistische Einschätzung gewinnen, weil ihr der soziale Kontakt zu anderen Studierenden fehlt.

„Ältere Studierende sind für Anfänger wichtig“

Wie finden Studienanfänger in dieser isolierten Situation Anschluss?

Dozenten unterstützen sicher die Bildung von Arbeitsgruppen. Aber es fehlen mit den sozialen Kontakten auch viele Informationen. So sind ältere Studierende für die Anfänger wichtig, weil die Neuen von deren Erfahrungen profitieren. Wie lange haben die für eine Prüfung gelernt und wie? Wir verweisen auf die Fachschaften und ermutigen Studierende auch, die Lehrenden anzusprechen.

Bleiben in den Online-Seminaren weiter die Kameras aus?

Wir haben den Eindruck, dass aufseiten der Lehrenden viel passiert, um die Veranstaltungen didaktisch gut und interaktiv zu gestalten. Viele Studierende berichten aber, dass es ihnen online schwerer fällt, sich einzubringen. Das ist für die Dozenten eindeutig ein Problem. Ihnen fehlt die Rückmeldung, ob das, was sie erklären, auch ankommt.

Der Austausch im Hörsaal ist nicht mehr möglich. Wegen Corona läuft das Studium weiter digital. Quelle: dpa

Hören sie auch von finanziellen Problemen, weil Jobs weggebrochen sind?

Das führt zu enormen Sorgen. Viele Studierende leben deshalb in dauernder Unsicherheit. Das wirkt sich auf die Konzentration beim Lernen aus. Jobs in Gastronomie oder Kinos fehlen nach wie vor. Diejenigen, die Überbrückungshilfe des Bundes bekommen können, müssen jeden Monat einen neuen Antrag stellen. Es bleibt die Anspannung, ob sie bewilligt wird. Wir begrüßen es sehr, dass Niedersachsen die Regelstudienzeit um ein weiteres Semester verlängert hat. Das entlastet Studierende, die Bafög beziehen.

Bringen die Kontaktbeschränkungen weitere Probleme mit sich?

In Bereichen wie E-Technik oder Maschinenbau brauchen die Studierenden längere Praktika. Die Betriebe nehmen aber wegen der wirtschaftlichen Situation oder auch ihrem Hygienekonzept kaum noch Praktikanten. Teils laufen die Praktika verkürzt oder in digitaler Form. Die Studierenden bekommen dabei vielleicht etwas gezeigt, lernen aber nicht, es praktisch anzuwenden.

Studium und Freizeit laufen im gleichen Raum

Spart das Online-Studium wenigstens Zeit?

Viele Studierende berichten, dass die Arbeitsbelastung im Online-Studium gewachsen ist. Es fällt schwerer, zwischen Lernen und Freizeit zu trennen, denn es findet alles im gleichen Raum statt. Studierende, die es sich leisten können, kommen auf Ideen wie ein Laptop für die Freizeit anzuschaffen. Andere nutzen zwei Betriebssysteme und fahren das fürs Studium genutzte abends runter. Dann beginnt die Freizeit. Wenn Studierende auch vorher in der Bibliothek gelernt haben, bestärken wir sie, das fortzusetzen. Anderen raten wir dazu, ihre Studienunterlagen abends in eine Kiste zu packen.

Und was passiert in der Freizeit?

Es fehlt der Ausgleich. Vielen fehlen Bewegung, private Treffen, das gemeinsame Feiern, Sport machen und mit anderen Spaß haben.

Und wie kommen junge Leute da raus?

Wir suchen im Gespräch gemeinsam nach sozialen Ressourcen sowohl im Hochschulbereich als auch im privaten Umfeld. Wenn die Studierenden nach Hannover gezogen sind, raten wir zum Gegenteil dessen, was wir sonst empfehlen. Sonst sagen wir, sie sollten an den Wochenenden hier in ihrer Unistadt bleiben, Leute kennenlernen, sich beim Hochschulsport einschreiben. Jetzt raten wir, dass sie dort bleiben, wo sie die meisten sozialen Kontakte haben, damit sie zumindest in der Freizeit Freunde und Familie um sich haben und nicht allein in einem Wohnheimzimmer sitzen.

Von Bärbel Hilbig