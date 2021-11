Hannover

Müssen Niedersachsens Hochschulen wieder in die Onlinelehre zurück? Die neue niedersächsische Corona-Verordnung sieht eine Verschärfung der Regeln in Innenräumen vor: Demnach gilt 2 G bei Veranstaltungen und auch in anderen öffentlichen Bereichen. Ab 1. Dezember greift voraussichtlich sogar fast überall im Land die 2-G-plus-Regel. Geimpfte und Genesene brauchen dann an vielen Orten einen aktuellen negativen Corona-Test.

Doch die Verordnung lässt wieder einmal Raum für Interpretationen: Die Hochschulen werden – anders als die Schulen – gar nicht erwähnt. Staatskanzlei und Wissenschaftsministerium haben dazu am Mittwoch ein klärendes Gespräch geführt. Das Ergebnis: Die Hochschulen müssen sich nicht von einem auf den anderen Tag umstellen. Auch nach der jetzt geltenden Corona-Verordnung dürfen sie für eine Übergangszeit weiterhin Studium und Lehre nach dem sogenannten 3-G-Modell organisieren.

An der Leibniz-Universität Hannover tragen geimpfte und genesene Studierende ein Armband. Das erleichtert die Eingangskontrolle. Ungeimpfte müssen bisher einen Negativtest vorlegen. Quelle: Ilona Hottmann

Vorbereitungen für Wechsel in den 2-G-Betrieb

Allerdings hat dies womöglich nur vier Wochen Bestand – bis zur nächsten Verordnung. „Wir gehen alle davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen nicht beruhigt und die Fallzahlen weiter steigen“, sagt Inka Burow, stellvertretende Sprecherin im Wissenschaftsministerium. Deshalb sei es bereits jetzt erforderlich, dass die Hochschulen Vorkehrungen für einen zeitnahen Wechsel in den 2-G-Betrieb treffen.

Ungeimpfte haben ein Recht auf ihr Studium

Das Problem dabei: Hochschulen sind Bildungseinrichtungen, keine Freizeitanbieter. Ungeimpfte Studierende haben ein Recht darauf, ihr Studium fortzuführen. Sie dürfen nicht einfach ausgeschlossen werden. Für die Unis gibt es deshalb bei einer Verschärfung der Lage zwei Möglichkeiten: Sie können komplett in die Onlinelehre zurückkehren. Allerdings ist nach Einschätzung der Hochschulen die große Mehrheit der Studierenden geimpft. Zudem haben viele junge Frauen und Männer haben das Online-Studium als belastend empfunden.

Wechselt die Lehre in Hybridveranstaltungen?

Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums bietet sich deshalb eine zweite Möglichkeit an: Hybridveranstaltungen. Geimpfte und Genesene könnten ihre Vorlesungen in der Uni besuchen. Für Ungeimpfte müssten die Hochschulen die Veranstaltung übertragen. Dennoch stellt sich die Frage: Wie organisieren die Hochschulen dann Seminare und praktische Übungen?

Das Ministerium betont, dass aktuell selbstverständlich die bislang geltenden Hygienekonzepte mit Maske, Abstand – soweit möglich – sowie Kontrollen und Nachverfolgung mit großer Sorgfalt strikt umzusetzen seien, um die Gesundheit der Studierenden sowie Beschäftigten der Hochschulen zu schützen.

Von Bärbel Hilbig