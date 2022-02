Hochwasser-Lage in Hannover entspannt sich

Hannover

Die Gefahr weiterer Überflutungen im Raum Hannover scheint gebannt. Der Pegel der Leine in Herrenhausen hat sich am Mittwochmorgen knapp unterhalb des Schwellenwertes für die Warnstufe 3 bewegt. Ab dieser Warnstufe können Keller volllaufen und Straßen überschwemmt werden.

Scheitelpunkt des Hochwassers nachmittags erreicht

Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird Hannover am Mittwochnachmittag erreichen. Der Pegelausschlag werde sich aber in Grenzen halten, sagt Bettina Dörr, vom Niedersächsischen Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Zwar seien für Donnerstag und Freitag weitere Regenfälle angekündigt, aber die Tendenz bei den Pegelständen sei fallend.

Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen ist die Leine bei Herrenhausen über die Ufer getreten und hat Fußgängerwege und Wiesen überschwemmt. Auch die Ihme überflutete Uferzonen, etwa die Anlegestelle des Deutschen Ruderclubs (DRC) in Linden. Betroffen ist auch die Baustelle des Surfprojekts Leinewelle in der Altstadt. Dort haben die Initiatoren inzwischen die dicken Sandsäcke entfernt, die die Baustelle trocken legten. Dadurch kann sich der Fluss besser ausbreiten.

Von Andreas Schinkel