Hannover

Die Region Hannover sieht sich jetzt besser gegen Gefahren durch Hochwasser gewappnet. Die Verwaltung hat ein neues System angeschafft – einen schnell aufbaubaren Schutzwall gekauft. Der mobile Wall soll im Notfall den zeit- und kraftraubenden Bau von Deichen aus Sandsäcken überflüssig machen. Das System mit einer Höhe von 1,4 Meter besteht aus jeweils fünf Meter langen Einzelmodulen. Die Module aus strapazierfähigem Kunststoff werden zunächst mit Luft gefüllt, dann an ihren Einsatzort getragen und per Klettverschluss miteinander verbunden. Am Ende flutet die Feuerwehr die Kammern mit Wasser, sodass eine stabile Barriere zwischen Fluss und Wasser entsteht.

150.000 Euro für einen Kilometer

Der Schutzwall hat eine Länge von 1000 Metern. Auch wenn ein Element ausfällt, bleibt der künstliche Deich stabil, der Hersteller verspricht, dass sich beschädigte Segmente schnell ersetzen lassen können. Der flexible Wall kann mit wenig Personal in kurzer Zeit aufgebaut werden. Die Kosten liegen bei rund 150.000 Euro. Ein vergleichbarer Schutzwall aus Sandsäcken würde 200.000 bis 250.000 Euro kosten, die in diesem Fall hohen Personalkosten nicht eingerechnet.

Von Mathias Klein