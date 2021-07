Hannover

Flüsse und Bäche sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz über die Ufer getreten, Hunderte Menschen werden vermisst, schon mehr als 100 Tote sind zu verzeichnen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, Niedersachsen schickt 1000 Helfer in die Krisengebiete. Unter anderem aus der Region Hannover machen sich etwa 150 Feuerwehrleute in der Nacht zu Sonnabend auf den Weg, auch die Polizei schickt Hundertschaften und schweres Gerät. Zwei Einsatzzüge der DLRG rückten bereits am Freitag mit Tauchern und Booten an. Schon seit Donnerstag ist das Technische Hilfswerk (THW) aus der Region Hannover vor Ort. Wir haben mit einem Ehrenamtlichen über seine Erlebnisse gesprochen.

Henry Unmack ist einer von 80 Helfern aus der Region und Stadthagen, die schon am Mittwochabend Richtung Westen aufbrachen. Der 38-Jährige ist Mitglied der Fachgruppe Elektroversorgung des THW Hannover/Langenhagen und sorgt seit Donnerstagmorgen mit drei Kollegen in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) für Strom. „In unserem Abschnitt sieht es verhältnismäßig gut aus“, sagt Unmack. Es gebe nur punktuell größere Schadenslagen etwa durch Erdrutsche oder über die Ufer getretene Flüsse.

Firmengelände anderthalb Meter unter Wasser

Das 175-Kilovoltampere-Stromaggregat versorgt derzeit die Serverlandschaft der international tätigen Firma Voss Automotive. „Sonst würde deren Produktion weltweit stillstehen“, sagt Unmack. Allerdings war es ein langer und anstrengender Weg bis zu diesem Punkt: Als die THW-Helfer eintrafen, „stand das gesamte Firmengelände anderthalb Meter unter Wasser“. Gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen schafften es die Einsatzkräfte aber, die über die Ufer getretene Wupper zurückzudrängen.

Rückkehr vielleicht am Sonntag

Die rund 80 Helfer des THW brachen in der Nacht zu Donnerstag um 2 Uhr auf und sind seitdem im Dauereinsatz. Quelle: Pierre Graser/THW

„Die Lage macht betroffen“, sagt der 38-jährige Helfer. Da es aber nicht Unmacks erster Einsatz dieser Art ist, versucht er, die Geschehnisse nicht zu dicht an sich heranzulassen. „Man lernt, damit umzugehen“, sagt er. Mittlerweile ist nur noch sein vierköpfiger Elektrotrupp in Wipperfürth, die Situation im Ort entspanne sich leicht. Die übrigen THW-Einheiten aus der Region Hannover wurden in stärker betroffene Gebiete rund um Olpe, Gummersbach und Wiehl verlegt. Mit Glück kehren alle am Sonntag zurück in den Norden und werden nach mehr als 72 Stunden durch Nachfolger abgelöst.

Denn die Arbeit im Hochwassergebiet ist kräftezehrend. Seit Donnerstagmorgen arbeiten die THW-Stromexperten in Wipperfürth quasi durch, in Zwei-Mann-Schichten wechseln sie sich ab. Denn immer noch ist allerhand zu tun: Weitere Kabel müssen gelegt, das Stromaggregat für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb betankt werden. „In den Ruhezeiten versuchen wir, etwas Erholung zu finden“, sagt Unmack. „Sonst passieren noch Unfälle.“ In der Regel wird alle acht Stunden getauscht, untergebracht sind die vier Ehrenamtler in der nahe gelegenen Feuerwache.

„Danke“

Wipperfürths Bewohner gehen laut Unmack durchaus besonnen mit der Ausnahmesituation um – und freuen sich vor allem über die Anwesenheit der Helfer. „Sie haben absolutes Verständnis, dass nicht alles sofort wieder mit Strom versorgt werden kann“, sagt der 38-Jährige. Umso tatkräftiger würden die Einsatzkräfte moralisch unterstützt. „,Danke‘ ist das Wort, das wir am häufigsten hören“, sagt Unmack, „das ist angenehm.“

Von Peer Hellerling