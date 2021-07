Hannover

Die Johanniter aus Hannover lösen ihre Kollegen im Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz ab. Die 66 Retter treffen am Sonntagabend im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler ein und bleiben bis Dienstag. Hauptaufgabe wird sein, die Verpflegung von bis zu 500 Einsatzkräften und den Betrieb von zwei festen und einer mobilen Unfallhilfsstelle zu gewährleisten. Deshalb haben die 29 Fahrzeuge unter anderem 1000 Liter Trinkwasser, 30 Kilogramm Quark und 15 Kilogramm Joghurt geladen.

Mindestens 1700 Retter aus Niedersachsen

Die Helfer vom Ortsverband Hannover-Wasserturm werden zudem in der psychosozialen Betreuung von Bewohnern und Einsatzkräften tätig, übernehmen Kurierdienste in schwer zugängigem Gebiet und packen überall an, wo Hilfe gebraucht wird. Mit dabei sind zudem zwei Maschinen der Motorradstaffel, die schon bei der Anfahrt das Absichern des Konvois übernahmen. Vor Ort agieren die Biker dann als Melder, Lotsen und Transportfahrer.

Die niedersächsischen Johanniter sind seit einer Woche in Rheinland-Pfalz. Auch die Landespolizei, das Technische Hilfswerk (THW), die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Bundeswehr und die Feuerwehr Hannover haben Einheiten entsandt. Laut Innenministerium waren bislang mindestens 1700 Retter im Westen und Südwesten eingesetzt. Enercity plant bereits vorsorglich einen Wiederaufbaueinsatz für Trinkwasser- und Stromleitungen.

Von Peer Hellerling