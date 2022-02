Hannover

Vier Parkplätze eigens für Heiratswillige stehen an der Karmarschstraße vor dem Alten Rathaus vis-à-vis der Markthalle zur Verfügung. „Nur Brautfahrzeuge“ signalisiert ein Schild, doch an normalen Tagen nutzt hier auch schon mal ein schneller Geldabholer ordnungswidrig die Hochzeitsparktaschen. Doch am 22.2.22 haben Fremdgeher keine Chance. Stundenlang werden die Stellplätze von wahrhaftig Heiratenden blockiert, dahinter warten schon die nächsten Autos warnblinkend in der Schlange. Denn an diesem Dienstag geben sich die Paare die Klinke der schweren Tür des Standesamtes buchstäblich in die Hand.

Immer wieder müssen Hochzeitsgesellschaften Platz machen, um die nächsten Frischvermählten überholen zu lassen oder den Nächsten an der Reihe die Gegenrichtung frei zu machen. „Happy“ von Pharrell Williams klingt als Konserve aus einem mitgebrachten Lautsprecher und vermischt sich mit dem Hochzeitswalzer, den die anwesende Musikcombo mit Geigen, Akkordeon und Klarinette live zum Besten gibt. „Glücklich“ – das ist heute an der Tagesordnung, denn am Schnapszahltag findet ein wahrer Hochzeits-Marathon statt.

Mit der Hummer-Stretch-Limousine zur

Der Mega-Hummer wartet schon auf Melanie und Andreas Borbach. Quelle: Franson

Zur Hochzeit nur das Beste – Melanie und Andreas Borbach aus Stöcken lassen sich und ihre Feiergesellschaft mit einer silbernen Hummer-Stretch-Limousine zum anschließenden Essen nach Groß-Buchholz kutschieren. Einer nach dem anderen verschwindet im feudalen Fahrzeug. Lange waren die beiden „nur“ beste Freunde, vor zweieinhalb Jahren wurde doch noch mehr daraus. Schon nach drei weiteren Monaten folgte im Urlaub in Dresden die Verlobung, im letzten Jahr auf Andreas‘ 50. Geburtstag der Heiratsantrag. „Wenn man sich so viele Jahre kennt, muss man nicht mehr lange warten“, sagt Melanie Borbach und strahlt. Dass es der 22.2.22 werden soll, war dem Pärchen schnell klar. „Ein tolles Datum“, betont Andreas Borbach. „Um diesen Tag für unsere Hochzeit haben wir schon früh gekämpft“, ergänzt seine Frau.

Heiraten will Philippa auf keinen Fall

Eine Musikgruppe spielt mit Klarinette und Geige zum Hochzeitswalzer auf. Quelle: Franson

Behutsam hält Philippa Weber aus Stöcken ihr buntes Plakat in die Höhe. 22.2.22 – die fünf geschwungenen Ziffern hat die Fünfjährige selbst zu Papier gebracht. Zu welchem Paar das Mädchen und ihre Großeltern Andrea und Bernd Pfahl gehören? Zu gar keinem. „Wir sind bloß Schaulustige“, sagt die Großmutter. „Am 2.2.22 waren wir schon mit Philippas Schwester Matthea hier – und heute nun wieder.“ Am 4.4.44 wäre Philippa 27 Jahre alt; vielleicht steht sie dann ja selbst im Hochzeitskleid hier ...? „Nein!“, sagt das Mädchen und schüttelt entschieden den Kopf. „Ich will ja gar nicht heiraten!“ Und jetzt ist es auch gut mit dem Brautkleidergucken, nun geht es weiter ins Landesmuseum zur Ausstellung „Ritter und Burgen“. Und das mit dem Traumprinzen kann ja ruhig noch etwas warten.

Heiratsantrag? „Haben wir gemeinsam entschieden.“

Prost: Für Helene und Gerd Haase aus Ricklingen geht der Tag nach der Trauung im Mega Star weiter. Quelle: Franson

Praktisch veranlagt sind Helene und Gerd Haase. „Bei so einem Datum kann man den Hochzeitstag nicht so leicht vergessen“, sagt der Ricklinger und grinst. Die beiden kennen sich nun schon eine längere Zeit. Nach einigem Hin und Her wurden sie schließlich zum Paar. Und der Heiratsantrag? „Haben wir gemeinsam entschieden“, sagt Helene Haase knapp. Die anschließende Feier steigt im Mega Star, einer Kneipe im Heimatstadtteil des Ehepaars.

Den Antrag gab es auch am 22. Februar

Spalier mit Herzen: Für Lisa und Frank Stefan hat der 22. Februar schon länger eine Bedeutung. Quelle: Franson

Um 11.40 Uhr haben Lisa und Frank Stefan aus der List ihren Termin im Trauzimmer. Warum ausgerechnet heute? „Das ist unser Jahrestag“, sagt Frank und schaut seine Frau lächelnd an. „Wir haben uns vor acht Jahren auf einer Erstsemesterparty in Emden kennengelernt“, ergänzt diese. Sie studierte dort International Business Administration, er Elektrotechnik. Das Studium ist mittlerweile Vergangenheit, für das Paar gibt es indes eine gemeinsame Zukunft. Der Job verschlug es mittlerweile nach Hannover, vor zwei Jahren – natürlich ebenfalls am 22. Februar – folgte der Entschluss zum Heiraten. Und was wird am 22.2.2023 sein? Frank Stefan grinst: „Das sehen wir dann.“

Hochzeitsfeier mit dem vollen Programm

Ganz in Weiß, mit einem Blumenkranz: Jessica und Ayoub Methmani haben auf dem Platz vor dem Standesamt alle Hände voll zu tun. Quelle: Franson

Ordentlich zu tun haben Jessica und Ayoub Methmani nach vollzogenem Ringetausch. Das fast komplette Programm der Hochzeitsbräuche dürfen die beiden Ahlemer absolvieren. Erst müssen sie ein Herz aus einem Bettlaken ausschneiden, dann einen heliumgefüllten Ballon mit einer Grußbotschaft aufsteigen lassen. Anschließend werden ihnen Flaschen mit Liebesperlen überreicht, ehe die Darbietung mit einem Hochzeitswalzer endet. Doch die Festivität ist damit noch lange nicht vorbei. „Wir feiern jetzt noch zu Hause mit Freunden weiter“, sagt Jessica Methmani, die ihren Mann im Internet kennenlernte. 22.2.22? „Das ist doch ein schönes Datum“, sagt sie und küsst ihren Ayoub.

Musik aus, Licht an – dann kam die entscheidende Frage

Unkonventionelle Garderobe, aber doch unverkennbar ein Hochzeitspaar: Daniela und Tim Dubies aus Linden. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Auf den Tag genau zwölf Jahre – seit dem 22.2.2010 – sind Daniela und Tim nun ein Paar. Verlobt haben sie sich am 22.2.2014. Da lag es nahe, sich für die Hochzeit beim Datum nicht extra wieder umzugewöhnen. Kennengelernt haben die beiden Lindener sich seinerzeit „über ihren damals besten Freund“, wie Tim sagt. Nun tragen beide den Nachnamen der Frau – Dubies. Den Heiratsantrag unterbreitete der Discjockey seiner Partnerin im Triptychon in Münster, einem Club, in dem er an dem Abend auflegte. Musik aus, Licht an – und dann die alles entscheidende Frage. Daniela Dubies ließ sich nicht zweimal bitten. Gemma, das mit drei Monaten jüngste ihrer vier Kinder, ist in der Babyschale mit dabei. Die übrigen drei mussten daheimbleiben. Corona hatte im ungünstigsten Moment zugeschlagen.

Von Ole Rottmann