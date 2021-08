Hannover

Viele Paare mussten vergangenes und auch dieses Jahr ihre Hochzeitsfeiern wegen der Corona-Pandemie absagen. Auf der Hochzeitsmesse am Helmkehof schwingt die Sorge vor Unwägbarkeiten bei manchen Besucherinnen an diesem Sonntag noch mit. Mareike Groben ist zwar, genau besehen, bereits seit diesem Juni verheiratet. Nach Standesamt und kleiner Familienfeier steht das große Fest mit rund 70 Gästen aber noch aus. Mit Ehemann Hendrik hat die Bauingenieurin den Termin dafür auf den Tag genau ein Jahr später gelegt. Und nun plagt sie der Gedanke, dass es dabei doch noch Probleme geben könnte.

Bei der Hochzeitsfeier soll Corona nicht dazwischenkommen

Bräute finden im Helmkehof ausgefallene Kleider für den großen Tag. Quelle: Katrin Kutter

„Wir organisieren wahrscheinlich nie wieder eine so große Feier. Alle liebsten Leute kommen, und es soll ein schöner Tag werden“, erzählt die 27-Jährige. Ihr Vater Heinz Groben beruhigt die junge Frau. „Das klappt. Dann sind so viele geimpft.“ Mareike Groben hat ihre Eltern sowie ihre Freundin und Trauzeugin Lisa Vajen mit zur Messe im Helmkehof genommen, weil sie den Saal mit Backsteinwänden in der nostalgischen alte Fabrik für die Feier gebucht hat. Ihre Mutter Angelika ist begeistert. „Ich finde es sehr schön. Das ist ausgefallen und ein bisschen leger.“

Lieber weiter abwarten

Unsicherheit durch Corona: Marlies Nerlich (links) wartet mit dem Hochzeitstermin noch ab, Ina Supinski heiratet 2023. Quelle: Katrin Kutter

Für Marlies Nerlich ist die Pandemie dagegen Grund genug, den Hochzeitstermin noch offen zu halten. Frühestens auf 2023 wollen die 27-Jährige und ihr Verlobter Niclas Stock die große Hochzeitsfeier mit 80 Menschen legen. „Für uns liegt das Emotionale der Hochzeit in dieser Feier. Wir sparen das ganze Geld dafür nicht, um das Fest dann absagen oder verschieben zu müssen.“

Hochzeitsstau: Termine weit im Voraus knapp

Zur Hochzeitsfeier soll auch die Tischdeko besonders sein. Quelle: Katrin Kutter

Auf der Messe holt die Studentin sich aber bereits gemeinsam mit ihrer guten Freundin Ina Inspiration. „Wir sind da, um Spaß zu haben. Das ist eine schöne Sonntagsbeschäftigung“, sagt Ina Supinski. Die 29-Jährige wollte die eigene Hochzeit 2022 feiern. Doch das klappte nicht – eine Folge von Corona. „Es war nicht möglich, eine schöne Location zu finden, weil so viele Paare aus diesem und vergangenem Jahr ihre Feiern verschieben mussten.“

Ina Supinski hat deshalb für Pfingsten 2023 einen Saal gebucht und nimmt es gelassen. „Die Vorfreude ist die schönste Freude.“ Im Helmkehof sieht sich die Betriebswirtin nun nach Dekoration, Catering und Fotografen um.

Besondere Details: Schuhe mit Wechselabsatz

Brautkleider aus Seide und anderen Naturmaterialien. Quelle: Katrin Kutter

Anregungen gibt es genügend. Oft im Styling, das zu einer Hochzeitsfeier in der Backsteinkulisse des Helmkehofs passt. Da gibt es den nostalgischen VW-Bus namens „Bulli Kitchen“, aus dem heraus den Hochzeitsgästen Frozen Yoghurt oder Waffeln serviert werden können.

Brautschuhe mit Wechselabsatz: Damit das Tanzen Spaß macht. Quelle: Katrin Kutter

Für den Bräutigam: Fliege aus elastischem Holz. Quelle: Katrin Kutter

Ein besonderes Clou sind die Brautschuhe, die Magdalena Mzyk anbietet. Die hohen Absätze lassen sich, wenn die Feier fortgeschritten ist, gegen flache Absätze austauschen. Die Inhaberin von „Cosmo Polka“ ist auf Hochzeitsmode spezialisiert und hat traumhafte moderne Brautkleider junger Designer im Sortiment, fast alle aus Naturstoffen, außerdem ausgefallenen Schmuck.

Für die Männer bietet Designerin Anna Perl gemusterte Fliegen aus Seide oder Holz, das Design passt sie auf Wunsch an den Brautstrauß oder die Tischdeko an.

Von Bärbel Hilbig