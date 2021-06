Hannover

Auch der Freitag in Hannover wird heiß: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 34 Grad Celsius. Gleichzeitig steigt auch die Gefahr von Flächenbränden und Waldbränden deutlich. Laut DWD erreicht die Region beim Gefährdungsindex für Grasland sogar Stufe 5 – den höchsten Gefahrenwert. Die Waldbrandgefahr wird ebenfalls als „hoch“ bewertet (Stufe 4).

Die Feuerwehr führt landesweit bereits wieder Kontrollflüge durch, um Brände schnell zu erkennen – und mahnt zur Vorsicht im Freien.

Die DWD-Messstelle am Flughafen sah den „Graslandfeuerindex“ für Donnerstag noch auf Stufe 4. Und dieser Wert soll auch schon am Sonnabend wieder gelten, ab Montag sogar nur noch Stufe 1. Der Grund: Die Meteorologen rechnen für Sonntagabend mit Gewitter und Regen, sodass sich die Lage zumindest vorübergehend etwas entspannt.

Die Waldbrandgefahr bleibt bis einschließlich Sonnabend auf Stufe 4, in den beiden Folgetagen fällt sie dann wetterbedingt auf Stufe 2.

Die Waldbrandgefahr stuft der DWD für den heutigen Freitag, 18. Juni, bei 4 ein, beim Grasland erreicht die Warnstufe sogar den höchten Wert. Quelle: DWD

Strenge Grillregeln in Hannover

Trotz der heißen Temperaturen gibt es seitens der Stadt Hannover noch keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen. Das Grillen im Freien bleibt weiterhin erlaubt, allerdings nur in öffentlichen Park- und Grünanlagen. Erlaubt sind ausschließlich feuerfeste und mobile Holzkohlegrills auf freier Fläche – also auch nicht unter dem Blätterdach von Bäumen.

Spielplätze, Friedhöfe und Teile des Von-Alten-Gartens sind tabu. Untersagt ist das Grillen ebenso im Maschpark, in den Herrenhäuser Gärten und Wäldern allgemein.

Die Feuerwehr mahnt zudem zur grundsätzlichen Vorsicht wegen des trockener Grasflächen und Wälder: Selbst Autos sollten nicht einfach unachtsam irgendwo im Grünen abgestellt werden. Durch den heißen Katalysator könnte sich der Rasen oder das Unterholz unter dem Wagen entzünden.

Aus demselben Grund sollten Autofahrer nicht einfach brennende Zigarettenstummel aus dem Fenster werfen oder beim Spaziergang einfach fallen lassen.

Feuerwehr-Flugzeuge starten wieder

Der Feuerwehr-Flugdienst Niedersachsen hält ab sofort wieder aus der Luft Ausschau nach Waldbränden. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Zur Waldbrand-Früherkennung setzt der niedersächsische Feuerwehrverband zudem ab sofort wieder zwei Flugzeuge ein. Die mit einem Piloten, einem Beobachter und einem Förster bemannten Cessnas fliegen festgelegte Routen ab und halten nach Rauchbildung Ausschau.

Eine Maschine ist in Hildesheim stationiert, die andere in Lüneburg. 2020 wurden so 23 Brände frühzeitig entdeckt. Umso leichter fallen dann die Löscharbeiten und desto geringer sei der Umweltschaden. Der diesjährige Erstflug von Hildesheim aus führte über die Heide, den Solling und den Harz.

