„Höhle der Löwen“: Angler aus Gehrden macht den großen Fang

Die Lehrerin Friederike Krüger kann ihren Schülern an der IGS Bothfeld in Hannover bald eindrucksvoller vom Klimawandel erzählen. Die 28-Jährige fährt mit 600 Wissenschaftlern an Bord des Forschungsschiffs „Polarstern“ in die Arktis, um dort das Eis zu untersuchen.